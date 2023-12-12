الرئيس الجزائري يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن تبون "اطمئن على صحة أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مُتمنيا له وللشعب الكويتي الشقيق دوام الهناء والصحة والرقي".

من جهته، أعرب ولي العهد الكويتي عن "بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على هذه المشاعر النبيلة مُتمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير البلاد البالغ من العمر 86 عاما، "مستقرة بفضل من الله عز وجل".