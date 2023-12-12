الرئيس الجزائري يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن تبون "اطمئن على صحة أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مُتمنيا له وللشعب الكويتي الشقيق دوام الهناء والصحة والرقي".
من جهته، أعرب ولي العهد الكويتي عن "بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على هذه المشاعر النبيلة مُتمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير البلاد البالغ من العمر 86 عاما، "مستقرة بفضل من الله عز وجل".
MENAFN12122023000208011052ID1107581485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.