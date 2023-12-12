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شيوخ ووجهاء من أبناء البادية وعشائر أبو تايه والعجارمة: ندعم مواقف الملك الشجاعة

12/12/2023 9:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء من أبناء البادية الأردنية وعشائر أبو تايه والعجارمة وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لمواقف جلالته المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية .
جاء ذلك خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في ثلاثة لقاءات منفصلة.
وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور، واعتزاز جلالته بهم بجميع الأردنيين.
وأشار العيسوي إلى الجهود الكبيرة والشجاعة التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك من أجل وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء.

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