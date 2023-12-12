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تحديد منافسي الريال وبرشلونة في كأس إسبانيا

12/12/2023 9:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجريت قرعة دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أسفرت عن مواجهة سهلة لريال مدريد وبرشلونة.
وسيلتقي برشلونة مع بارباسترو، الذي يلعب في الدرجة الثانية، على ملعبه يوم الأحد 7 يناير.
وسيتعين على برشلونة السفر عقب مباراة الكأس مباشرة إلى الرياض لخوض نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أوساسونا.
وعلى الجانب الآخر، وضعت القرعة ريال مدريد مع أراندينا في دور الـ32 من كأس الملك.
وستقام المباراة يوم 6 أو 7 يناير على ملعب إل مونتيسيلو البلدي بمجمع خوان كارلوس هيجويرو الرياضي.
وجاءت قرعة كأس ملك إسبانيا كاملة، كالآتي:
بارباسترو - برشلونة
أراندينا - ريال مدريد
سي دي كاستيلون - أوساسونا
لوجو - أتليتكو مدريد
مالاجا - ريال سوسيداد
سالامانكا - فياريال
إلتشي - جيرونا
يرجوس - ريال مايوركا
تينيريفي - لاس بالماس
إسبانيول - خيتافي
راسينج كلوب فيرول - إشبيلية
هويسكا - رايو فايكانو
سي دي أموريبيتا - سيلتا فيجو
كارتاخينا - فالنسيا
إيبار - أتلتيك بلباو
ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس

ملاعب

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