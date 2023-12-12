تحديد منافسي الريال وبرشلونة في كأس إسبانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجريت قرعة دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أسفرت عن مواجهة سهلة لريال مدريد وبرشلونة.
وسيلتقي برشلونة مع بارباسترو، الذي يلعب في الدرجة الثانية، على ملعبه يوم الأحد 7 يناير.
وسيتعين على برشلونة السفر عقب مباراة الكأس مباشرة إلى الرياض لخوض نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أوساسونا.
وعلى الجانب الآخر، وضعت القرعة ريال مدريد مع أراندينا في دور الـ32 من كأس الملك.
وستقام المباراة يوم 6 أو 7 يناير على ملعب إل مونتيسيلو البلدي بمجمع خوان كارلوس هيجويرو الرياضي.
وجاءت قرعة كأس ملك إسبانيا كاملة، كالآتي:
بارباسترو - برشلونة
أراندينا - ريال مدريد
سي دي كاستيلون - أوساسونا
لوجو - أتليتكو مدريد
مالاجا - ريال سوسيداد
سالامانكا - فياريال
إلتشي - جيرونا
يرجوس - ريال مايوركا
تينيريفي - لاس بالماس
إسبانيول - خيتافي
راسينج كلوب فيرول - إشبيلية
هويسكا - رايو فايكانو
سي دي أموريبيتا - سيلتا فيجو
كارتاخينا - فالنسيا
إيبار - أتلتيك بلباو
ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN12122023000208011052ID1107581482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.