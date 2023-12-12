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ضابط في الناتو يشير إلى كابوس الاتحاد الأوروبي في مفاوضات تمويل أوكرانيا

12/12/2023 9:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف الخبير الأوروبي والضابط السابق في حلف "الناتو" بيير أنرو، عن السياسي الأوروبي الذي يؤرق الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته حول تمويل أوكرانيا وتسليحها.

وقال أنرو: "المشكلة الرئيسية لرئيس المجلس الأوروبي في نهاية الأسبوع ستكون، كما هو الحال دائما، كابوسه السياسي فيكتور أوربان، رئيس وزراء هنغاريا، الذي لا يؤمن بالقيم الأوروبية ويرفض إدانة روسيا.. حيث يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الإجماع لاتخاذ قرارات بشأن قضايا مالية أو تتعلق بالسياسة الخارجية، والتي يرفضها أوربان دائما بعدم الموافقة".
وأضاف أنرو أنه حتى بعد اجتماعه مع رئيس المجلس شارل ميشيل، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوضح رئيس الحكومة الهنغارية أنه لن يغير موقفه.
ويلفت الخبير إلى أن أوروبان سيبقى رافضا حتى مع قدوم العام المقبل كما أن هناك دولا أوروبية أخرى إضافة لهنغاريا غير راضية عن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وتمويل جيشها وسياساتها وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
بالمقابل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للإفراج عن 10 مليارات يورو مخصصة لهنغاريا، على الرغم من تجميد 20 مليار يورو لها لإجبارها على "قبول قيم أوروبا".

روسيا اليوم

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