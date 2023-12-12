اتفاقية لتأمين 12 مليون متر مكعب من المياه للأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم وتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، بقيمة 15 مليون دولار، وبمساهمة ذاتية من شركة مياهنا بمبلغ 4.5 مليون دولار؛ لتأمين نحو 12 مليون متر مكعب إضافية.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تأتي الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريدو، ضمن حزمة مشاريع تمويلية تقدمها الحكومة الأميركية لرفع كفاءة مصادر المياه، وخفض الفاقد بقيمة تزيد على 700 مليون دولار.



وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تأتي استمرارا لتنفيذ استراتيجية قطاع المياه في ظل تزايد التحديات المائية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر، وانخفاض التخزين في السدود خاصة سد الوحدة الذي يعد من اكبر السدود المائية في المملكة حيث يعمل قطاع المياه بكل جد لتأمين مصادر مائية جديدة من خلال إيجاد مصادر جديدة وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة.



وأضاف أبو السعود إن الاتفاقية ستعمل على توفير كميات مياه إضافية من خلال حفر عدد من الآبار لتأمين الاحتياجات المائية على المدى الآني والمتوسط كحلول عاجلة لحين استكمال العمل في خطط قطاع المياه في تأمين مصادر مائية مستدامة طويلة الأمد، حيث سيجري حفر مجموعة من آبار المياه وربطها على منظومة المياه الوطنية لسد جزء من الاحتياجات لمختلف الاستخدامات بطاقة نحو 12 مليون متر مكعب سنويا.



وأشار إلى أنه سيتم البدء بالعمل الفوري على تجهيز وحفر هذه الآبار واستكمال جميع الاعمال خلال مدة عام، من خلال حفر وإعادة تأهيل مجموعة من حقول الآبار إلى جانب تكثيف حملات الرقابة، معبرا عن امتنان وتقدير الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، وتعزيز استدامة الأمن المائي، وإيجاد حلول لمواجهة العجز المائي والطلب المتزايد.



وأكد أنه سيبدأ العمل ببنود هذه الاتفاقية خلال الشهر الحالي، ليتم استكمالها خلال عام من تاريخه، وبحيث يتم تطوير وحفر وإعادة تأهيل عدد من حقول الآبار الحالية وإعادة بناء وتأهيل الآبار الحالية في منطقة وادي الأردن بما يضمن زيادة كميات المياه المتاحة المتفقة إلى قناة الملك عبد الله، إضافة إلى حملات مكثفة لتخفيض كميات المياه المفقودة من القناة بما يضمن زيادة كمية وكفاءة ونوعية المياه مع اجراء جميع الفحوصات اللازمة الفنية والمخبرية والمعالجة وضمان جودة المياه وفق أفضل المواصفات، وتوفير نفس الكميات لتزويدها للاستخدامات المختلفة.



وأشار أبو السعود إلى أن الاتفاقية ستسهم في توفير كميات المياه والمحافظة على البنى التحتية لمشاريع المياه وموارد المياه المتاحة، وتحسين كفاءة توصيل مياه الشرب وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله، بما يسهم في زيادة امدادات كميات المياه المخصصة من القناة لجميع الاستخدامات ستعمل على سد الفجوة في نقص الكميات المتاحة.



وأضاف ستعمل الاتفاقية على تحسين إدارة ومراقبة موارد المياه ضمن مناطق سلطة وادي الأردن التي تعاني بشكل كبير من فاقد مائي عالي في شبكات الري، حيث سيتم تقديم حلول وتدابير لتقليل الفاقد المائي لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا.