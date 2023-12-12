اختتام فعاليات موسم مجمع اللغة العربية الثقافي الحادي والأربعين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون بفعاليات الموسم الثقافي الحادي والأربعين لمجمع اللغة العربية الأردني الذي جاء تحت عنوان "القدس في الشعر العربي الحديث"، بالالتفات إلى مكانة القدس، بوصفها مولداً للأدبية بمفهومها المعاصر.
وطالب المتحدثون في ختام الفعاليات اليوم الثلاثاء، بتشكيل معرفة بالقدس ومكانتها في تاريخ العرب والإسلام، عبر ندوات سنوية تبرر موقعها في الصراع، ومنزلتها في الوجدان الأدبي العربي. وترجمة الأشعار التي قيلت في القدس إلى لغات عالمية لتكوين رأي عام متعاطف مع القضية العربية. فضلاً عن إعادة الأبعاد المقاومة إلى مفاهيم الثقافة والمثقف، والأدب والأديب.
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