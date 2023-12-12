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اختتام فعاليات موسم مجمع اللغة العربية الثقافي الحادي والأربعين

12/12/2023 9:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون بفعاليات الموسم الثقافي الحادي والأربعين لمجمع اللغة العربية الأردني الذي جاء تحت عنوان "القدس في الشعر العربي الحديث"، بالالتفات إلى مكانة القدس، بوصفها مولداً للأدبية بمفهومها المعاصر.
وطالب المتحدثون في ختام الفعاليات اليوم الثلاثاء، بتشكيل معرفة بالقدس ومكانتها في تاريخ العرب والإسلام، عبر ندوات سنوية تبرر موقعها في الصراع، ومنزلتها في الوجدان الأدبي العربي. وترجمة الأشعار التي قيلت في القدس إلى لغات عالمية لتكوين رأي عام متعاطف مع القضية العربية. فضلاً عن إعادة الأبعاد المقاومة إلى مفاهيم الثقافة والمثقف، والأدب والأديب.

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