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المجلس الأعلى ينظم فعالية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث والأزمات

12/12/2023 9:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، فعالية بعنوان "أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث والأزمات والنزاعات المسلحة/ غزة نموذج حي"، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وحضر الفعالية، سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلوا المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني وناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

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