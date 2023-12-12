المجلس الأعلى ينظم فعالية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث والأزمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، فعالية بعنوان "أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث والأزمات والنزاعات المسلحة/ غزة نموذج حي"، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وحضر الفعالية، سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلوا المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني وناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان.
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