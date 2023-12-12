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تجارة عمان تبحث التعاون الاقتصادي مع باكستان

12/12/2023 9:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، أن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.
واشار إلى أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

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