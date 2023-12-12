الأميرة عائشة تكرم المشاركين في برنامج المراكز الصديقة للمرأة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرمت سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، اليوم الثلاثاء، المشاركين في برنامج المراكز الصديقة للمرأة المرحلة الأولى، أحد برامج المركز.
وقال مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، نائب سمو الأميرة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، "إن التعاون المشترك بين المركز، ووزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، وصندوق الأمم المتحدة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمرأة في الأردن، يعد أحد ركائز عمل ونجاح المركز.
وأضاف أن جهود الكوادر الصحية في المراكز المشاركة ببرنامج المراكز الصديقة للمرأة سعت خلال الفترة الماضية إلى تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية، وتطوير صحة المرأة، وتوفير رعاية صحية متخصصة لها بكل فئاتها العمرية".
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