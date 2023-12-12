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الأميرة عائشة تكرم المشاركين في برنامج المراكز الصديقة للمرأة

12/12/2023 9:21:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرمت سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، اليوم الثلاثاء، المشاركين في برنامج المراكز الصديقة للمرأة المرحلة الأولى، أحد برامج المركز.
وقال مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، نائب سمو الأميرة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، "إن التعاون المشترك بين المركز، ووزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، وصندوق الأمم المتحدة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمرأة في الأردن، يعد أحد ركائز عمل ونجاح المركز.
وأضاف أن جهود الكوادر الصحية في المراكز المشاركة ببرنامج المراكز الصديقة للمرأة سعت خلال الفترة الماضية إلى تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية، وتطوير صحة المرأة، وتوفير رعاية صحية متخصصة لها بكل فئاتها العمرية".

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