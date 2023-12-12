مشاركات قوية للفوز بكؤوس خالد بن حمد وأنجاله وكأس العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يوم الجمعة، السباق العاشر لهذا الموسم، الذي سيقام على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وكؤوس أنجال سموه، سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة، بجانب كأس العيد الوطني "برعاية وزارة شؤون الإعلام"، وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.

ويعتبر سباق كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وأنجال سموه من السباقات المميزة في موسم سباقات الخيل وعادة ما يشهد مشاركة مجموعة من الجياد القوية سواء المستوردة أو النتاج المحلي أو الخيل العربية التي تحفز للمنافسة القوية والمثيرة على الفوز بالكؤوس والجوائز المالية الكبيرة المخصصة في الأشواط للسباق.

وشهدت قائمة الجياد المشاركة 65 جواداً بعد إجراء التداخيل النهائية للجياد أمس وذلك على النحو التالي:



الشوط الأول يقام على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد جميع الدرجات والمبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة " الواهو " مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد " كحيلان عافص 1708 – كحيلة العاديات 1782 – مصنان 1811 – طويسان 1762 – مصنان 1781" .

الشوط الثاني يقام على كأس سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن " إنتاج محلي " مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد " لهايب – بورتوفينو – كوين ياسمين – ثريفر ".

الشوط الثالث يقام على كأس سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن" نتاج محلي " مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد " ستريكتلي – دارك سبيس – شقردي – أرياف – مقصود – ذا بوي وندر – أستشارة – بوديكا – أب تو يو أور داون تومي

– أستارا – سايلنت مارج – بوش بليس – سلي لانتش – المزيونة – مرجانيه ".

الشوط الرابع يقام على كأس سمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة لجياد سباق التوازن " إنتاج محلي " مسافة 1800 متر وبمشاركة الجياد " تاريخ – كيب هورن

– دلايل – أصلان – أطلسي – سكربلس – كامبولينا – جباره - كابريكورنس – هير كوليس – ميوزيك دي لانوي – بيتر بيرفكت ".

الشوط الخامس يقام على كأس سمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة للجياد المبتدئات " مستورد " مسافة 2000 متر وبمشاركة الجياد " بريف ذا ستورم – روزفلتس قريت – دارك جايد – الوسمي – غيمي شيلتر – هوتست وود – رونا هوليك – سنغ إن كراف " .

الشوط السادس يقام على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد الدرجة الأولى " مستورد " مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد " باي لاين – أهدب – بوندس بوي – إكوسيستم – ماسامان – ميهمنتو – ذا كوفكس كيد ".

الشوط السابع يقام على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى " مستورد " مسافة 1200 متر مستقيم وبمشاركة الجياد " بفرزون – ريبل آت داون – أمان – ديريرين

– إدوارد كورنيلوس – فايتر بايلوت – برنس أوف نابلس – فانغارد ستار – أوشن ستار ".

الشوط الثامن والأخير يقام على كأس العيد الوطني " برعاية وزارة شؤون الإعلام " لجياد الدرجة الأولى " مستورد " مسافة 2400 متر وبمشاركة الجياد

"غلين سافاج – رايون بور – طوارق – ويت فور إفر – زاغاتو ".