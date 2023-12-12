مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,939.72 بانخفاض قدره 0.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 732.55 بانخفاض قدره 1.12 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و56 ألفا و182 سهما بقيمة إجمالية قدرها 289 ألفا و41 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 50 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم

قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.