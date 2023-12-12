مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,939.72 بانخفاض قدره 0.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 732.55 بانخفاض قدره 1.12 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و56 ألفا و182 سهما بقيمة إجمالية قدرها 289 ألفا و41 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 50 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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