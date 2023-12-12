Tuesday, 12 December 2023 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

12/12/2023 9:17:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,939.72 بانخفاض قدره 0.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 732.55 بانخفاض قدره 1.12 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و56 ألفا و182 سهما بقيمة إجمالية قدرها 289 ألفا و41 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 50 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

MENAFN12122023000055011008ID1107581415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث