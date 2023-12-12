سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان: البحرين نموذجا يحتذى للنهوض بحقوق المرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وسط حضور كبير من عضوات وضيوف الجمعية.. نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية حفلها السنوي بمناسبة يوم المرأة البحرينية والاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين وعيد الجلوس المجيد، وذلك تحت رعاية سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية للجمعية، بحضور عدد كبير من عضوات الجمعية وضيوفها في البحرين.



وفي تصريح بهذه المناسبة .. قالت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية لجمعية سيدات الأعمال البحرينية "نهنئ قيادتنا الرشيدة بمناسبة يوم المرأة البحرينية والعيد الوطني لمملكة البحرين وعيد الجلوس، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ونشيد بالدعم الكبير الذي يقدمه المجلس‎ ‎على المستوى المحلي، سواء فيما ‏يتعلق بمشروعات الجمعية ومبادراتها أو ما يتعلق بنساء البحرين جميعا حيث باتت المملكة نموذجا يحتذى للنهوض بحقوق المرأة وتقدمها على كافة المستويات، ونقدم كل الشكر ‏لمقام الأميرة سبيكة وللإدارة التنفيذية النشيطة للمجلس، ‏كما نرحب بعضوات الجمعية الكريمات وجميع المشاركين في الحفل السنوي للجمعية هذا العام".

وتابعت سموها قائلة "تخطو جمعية سيدات الأعمال البحرينية يوما وراء آخر خطوات واثقة مدروسة نحو تحقيق أهدافها وخططها للنهوض بعضوات الجمعية ودفعهن نحو المزيد من التقدم والنجاح سواء على مستوى أعمالهن الخاصة أو على صعيد المشاركة في العمل العام وتولي المناصب المختلفة في المملكة، إن إدارة الجمعية تسير في خططها الداعمة لجهود القيادة الرشيدة وتحقيق أهداف الرؤية 2030 للمملكة، ونحن نثمن جهودها، ونفتخر ونهنئ عضوات الجمعية بانجازاتهن عبر فتح العديد منهن مشاريع جديدة وتطوير ‏نشاطاتهن الحالية خلال الأعوام الأخيرة‎.‎‏. ونتمنى المزيد من الإنجازات والنجاح والتطور ‏لعضوات الجمعية"‎.‎

وأضافت سمو الشيخة قائلة " نفخر بما تم إنجازه من أداء خلال العام الجاري ونأمل أن يكون العام القادم مليء بالفعاليات المهمة والأداء المثمر في خدمة العضوات، مشيرة إلى أن العضوات تعملن من خلال الجمعية على تحقيق الأهداف والانجازات التي تصب في تنمية وتعزيز دور المرأة البحرينية ومساهمتها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية ورفع حصة تمثيلهن في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية والشركات الاستثمارية والعامة وغيرها من المؤسسات ذات الشأن الاقتصادي".

خطة تدريب شاملة

من جهتها قالت السيدة أحلام جناحي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية في تصريح بهذه المناسبة إن الجمعية التي يمر على نشأتها اليوم أكثر من 23 عاما استطاعت منذ ‏نشأتها عام ‏‏2000 أن تكون حاضنة للخبرات ولرائدات الأعمال المتميزات ‏وسيدات الأعمال ‏المتفوقات، وخرج من عباءتها جمعيات أخرى عديدة ‏تساهم بفاعلية في العمل الوطني ‏والاقتصادي، كما حققت الجمعية خلال هذه ‏المسيرة الثرية العديد من الإنجازات ‏التي ‏تصب في تنمية وتعزيز دور ‏المرأة البحرينية ومساهمتها في كافة الأنشطة التجارية ‏والاقتصادية ‏والاستثمارية في ظل ‏المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حمد ‏بن ‏عيسى آل خليفة وتوجيهات صاحب السمو الملكي ‏الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصاحبة السمو ‏الملكي ‏الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم ‏رئيسة المجلس الأعلى ‏للمرأة‏، ‏ووفق ‏توجهات رؤية البحرين الاقتصادية ‏‏2030.‏

وأضافت قائلة

"في هذا العام 2023 قامت الجمعية بالعديد من الجهود يأتي على رأسها ‏خطة التدريب ‏التي اشتملت على تدريب‎50 ‎‏ رائدة أعمال في دورة رواد ‏الأعمال في مركز مينا ‏للاستثمار، وكان أغلب المتدربات من شركات ‏ناشئة، وكذلك ورشة عمل‎ ‎ميتافرس لعدد 10 أشخاص، وورشة عمل الذكاء ‏الاصطناعي لعدد ‏‏15 متدربة، وتطبيق التاجر للحكومة الإلكترونية وهي ‏ورشة توعوية لعدد 18 رائدة عمل‎،

وبلغ إجمالي عدد المتدربات حتى اليوم 93 متدربًة من قبل لجنة التدريب ‏والتكنولوجيا ‏ومنظمة المرأة في التكنولوجيا - فرع البحرين برئاسة الانسة ‏دوريس البرت‎،

وهدف المنظمة هو تدريب 100000 سيدة بحلول عام 2050.‏

تهنئة القيادة الرشيدة



وفي بداية كلمتها قالت جناحي "بإسم جمعية سيدات الأعمال البحرينية وجميع عضواتها ومنتسبيها أرفع أصدق التهاني ‏والتبريكات إلى مقام ‏صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وإلى ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس ‏الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ‏الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى الرئيسة الفخرية للجمعية سمو ‏الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة بمناسبة يوم المرأة البحرينية والعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم.

كما أود أن أهنئ كل امرأة بحرينية ‏والشعب البحريني الوفي بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوبنا وعلى كل بحريني مخلص للوطن.

‏ كما انتهز هذه المناسبة وأتوجه بخالص الشكر والتهاني لسمو الشيخ عيسى ‏بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين على تعيينه وعلى ‏دعمه المستمر لفعاليات الجمعية وما تقوم به من دور في خدمة سيدات ‏الأعمال والقطاع التجاري بشكل عام.. متمنين له النجاح والتوفيق في مهام ‏عمله.‏





فرصة للتعارف وتبادل الأفكار

وفي تصريح هامش الاحتفالية قالت سيدة الأعمال فيكي معوض النائب الثاني لرئيس الجمعية " الجمعية دأبت على تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة التي تعد فرصة للتعارف بين العضوات وتبادل الأفكار والمقترحات، وهو جزء من مهام الجمعية التي تسعى لتطوير قطاع الأعمال البحريني والمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد البحريني من خلال دور المرأة وسيدات الأعمال على وجه الخصوص وفق ‏توجهات رؤية البحرين الاقتصادية ‏‏2030، كما أن عضوات الجمعية يساهمن بكل جهد لتعزيز صورة الجمعية والتطوير من أدائها بشكل مستمر.. موجهة خالص شكرها لجميع الحضور في الاحتفالية.

وشددت معوض على دور وجهود الحكومة في البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ‏آل خليفة

ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء التي عززت كثيرا في السنوات الأخيرة من الاهتمام

بدور المرأة في القطاع الاقتصادي،

كما أشادت بالدور الكبير والمهم للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، والسياسات الحكيمة التي يتبعها تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة ‏سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم.