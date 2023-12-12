سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان: البحرين نموذجا يحتذى للنهوض بحقوق المرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وسط حضور كبير من عضوات وضيوف الجمعية.. نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية حفلها السنوي بمناسبة يوم المرأة البحرينية والاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين وعيد الجلوس المجيد، وذلك تحت رعاية سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية للجمعية، بحضور عدد كبير من عضوات الجمعية وضيوفها في البحرين.
وفي تصريح بهذه المناسبة .. قالت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية لجمعية سيدات الأعمال البحرينية "نهنئ قيادتنا الرشيدة بمناسبة يوم المرأة البحرينية والعيد الوطني لمملكة البحرين وعيد الجلوس، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ونشيد بالدعم الكبير الذي يقدمه المجلس على المستوى المحلي، سواء فيما يتعلق بمشروعات الجمعية ومبادراتها أو ما يتعلق بنساء البحرين جميعا حيث باتت المملكة نموذجا يحتذى للنهوض بحقوق المرأة وتقدمها على كافة المستويات، ونقدم كل الشكر لمقام الأميرة سبيكة وللإدارة التنفيذية النشيطة للمجلس، كما نرحب بعضوات الجمعية الكريمات وجميع المشاركين في الحفل السنوي للجمعية هذا العام".
وتابعت سموها قائلة "تخطو جمعية سيدات الأعمال البحرينية يوما وراء آخر خطوات واثقة مدروسة نحو تحقيق أهدافها وخططها للنهوض بعضوات الجمعية ودفعهن نحو المزيد من التقدم والنجاح سواء على مستوى أعمالهن الخاصة أو على صعيد المشاركة في العمل العام وتولي المناصب المختلفة في المملكة، إن إدارة الجمعية تسير في خططها الداعمة لجهود القيادة الرشيدة وتحقيق أهداف الرؤية 2030 للمملكة، ونحن نثمن جهودها، ونفتخر ونهنئ عضوات الجمعية بانجازاتهن عبر فتح العديد منهن مشاريع جديدة وتطوير نشاطاتهن الحالية خلال الأعوام الأخيرة.. ونتمنى المزيد من الإنجازات والنجاح والتطور لعضوات الجمعية".
وأضافت سمو الشيخة قائلة " نفخر بما تم إنجازه من أداء خلال العام الجاري ونأمل أن يكون العام القادم مليء بالفعاليات المهمة والأداء المثمر في خدمة العضوات، مشيرة إلى أن العضوات تعملن من خلال الجمعية على تحقيق الأهداف والانجازات التي تصب في تنمية وتعزيز دور المرأة البحرينية ومساهمتها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية ورفع حصة تمثيلهن في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية والشركات الاستثمارية والعامة وغيرها من المؤسسات ذات الشأن الاقتصادي".
خطة تدريب شاملة
من جهتها قالت السيدة أحلام جناحي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية في تصريح بهذه المناسبة إن الجمعية التي يمر على نشأتها اليوم أكثر من 23 عاما استطاعت منذ نشأتها عام 2000 أن تكون حاضنة للخبرات ولرائدات الأعمال المتميزات وسيدات الأعمال المتفوقات، وخرج من عباءتها جمعيات أخرى عديدة تساهم بفاعلية في العمل الوطني والاقتصادي، كما حققت الجمعية خلال هذه المسيرة الثرية العديد من الإنجازات التي تصب في تنمية وتعزيز دور المرأة البحرينية ومساهمتها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ووفق توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضافت قائلة
"في هذا العام 2023 قامت الجمعية بالعديد من الجهود يأتي على رأسها خطة التدريب التي اشتملت على تدريب50 رائدة أعمال في دورة رواد الأعمال في مركز مينا للاستثمار، وكان أغلب المتدربات من شركات ناشئة، وكذلك ورشة عمل ميتافرس لعدد 10 أشخاص، وورشة عمل الذكاء الاصطناعي لعدد 15 متدربة، وتطبيق التاجر للحكومة الإلكترونية وهي ورشة توعوية لعدد 18 رائدة عمل،
وبلغ إجمالي عدد المتدربات حتى اليوم 93 متدربًة من قبل لجنة التدريب والتكنولوجيا ومنظمة المرأة في التكنولوجيا - فرع البحرين برئاسة الانسة دوريس البرت،
وهدف المنظمة هو تدريب 100000 سيدة بحلول عام 2050.
تهنئة القيادة الرشيدة
وفي بداية كلمتها قالت جناحي "بإسم جمعية سيدات الأعمال البحرينية وجميع عضواتها ومنتسبيها أرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى الرئيسة الفخرية للجمعية سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة بمناسبة يوم المرأة البحرينية والعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم.
كما أود أن أهنئ كل امرأة بحرينية والشعب البحريني الوفي بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوبنا وعلى كل بحريني مخلص للوطن.
كما انتهز هذه المناسبة وأتوجه بخالص الشكر والتهاني لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين على تعيينه وعلى دعمه المستمر لفعاليات الجمعية وما تقوم به من دور في خدمة سيدات الأعمال والقطاع التجاري بشكل عام.. متمنين له النجاح والتوفيق في مهام عمله.
فرصة للتعارف وتبادل الأفكار
وفي تصريح هامش الاحتفالية قالت سيدة الأعمال فيكي معوض النائب الثاني لرئيس الجمعية " الجمعية دأبت على تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة التي تعد فرصة للتعارف بين العضوات وتبادل الأفكار والمقترحات، وهو جزء من مهام الجمعية التي تسعى لتطوير قطاع الأعمال البحريني والمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد البحريني من خلال دور المرأة وسيدات الأعمال على وجه الخصوص وفق توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما أن عضوات الجمعية يساهمن بكل جهد لتعزيز صورة الجمعية والتطوير من أدائها بشكل مستمر.. موجهة خالص شكرها لجميع الحضور في الاحتفالية.
وشددت معوض على دور وجهود الحكومة في البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء التي عززت كثيرا في السنوات الأخيرة من الاهتمام
بدور المرأة في القطاع الاقتصادي،
كما أشادت بالدور الكبير والمهم للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، والسياسات الحكيمة التي يتبعها تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم.
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