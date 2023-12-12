نائب محافظ المحرق يرعى احتفال المدرسة الفرنسية بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق بالدور الهام والبارز للمدارس ورياض الأطفال في تعميق الحس الوطني وزرع الهوية الوطنية لدى الناشئة من مختلف الفئات السنية.
جاء ذلك خلال حضور نائب المحافظ، احتفال المدرسة الفرنسية باليوم الوطني، الذي قدم خلاله طلبة المدرسة، عدداً من اللوحات الفنية التي اشتملت على إبراز البحرين والهوية البحرينية والإنجازات التي حققتها المملكة في كافة المجالات.
وعبر نائب المحافظ عن اعتزازه بدور المدارس، مشيداً باحتضان المدرسة للعديد من الجنسيات العربية والأجنبية من طلاب وهيئات إدارية وتعليمية، مؤكداً أن هذه الاحتفالات تعمق من الحس الوطني وتنشر رسالة السلام والمحبة التي تنتهجها المملكة.
واطلع نائب المحافظ، على المعرض المصاحب للاحتفال، الذي تضمن أعمال الطلبة من لوحات فنية عكست حب الوطن وتضمنت العديد من المنشآت والصروح الوطنية.
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