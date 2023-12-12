نائب محافظ المحرق يرعى احتفال المدرسة الفرنسية بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشاد العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق بالدور الهام والبارز للمدارس ورياض الأطفال في تعميق الحس الوطني وزرع الهوية الوطنية لدى الناشئة من مختلف الفئات السنية.

جاء ذلك خلال حضور نائب المحافظ، احتفال المدرسة الفرنسية باليوم الوطني، الذي قدم خلاله طلبة المدرسة، عدداً من اللوحات الفنية التي اشتملت على إبراز البحرين والهوية البحرينية والإنجازات التي حققتها المملكة في كافة المجالات.

وعبر نائب المحافظ عن اعتزازه بدور المدارس، مشيداً باحتضان المدرسة للعديد من الجنسيات العربية والأجنبية من طلاب وهيئات إدارية وتعليمية، مؤكداً أن هذه الاحتفالات تعمق من الحس الوطني وتنشر رسالة السلام والمحبة التي تنتهجها المملكة.

واطلع نائب المحافظ، على المعرض المصاحب للاحتفال، الذي تضمن أعمال الطلبة من لوحات فنية عكست حب الوطن وتضمنت العديد من المنشآت والصروح الوطنية.