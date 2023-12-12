الكشف للمرّة الأولى في الإمارات عن سيارة Bentley Bentayga Mulliner الجديدة

(MENAFN
- Performance Communications) دبي، 12 ديسمبر 2023 – أعلنتBentley Motors رسمياً عن وصول طرازها الريادي Bentayga Mulliner إلى الشرق الأوسط، وهو يُعدّ التعبير الأمثل عن السيارة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الأكثر فخامة في العالم، وقد تم الكشف عنه بواسطة أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Bentley Motors، أمام جمع من كبار الشخصيات في موقع يعيد بحدّ ذاته تعريف مفهوم الفخامة – ألا وهو منتجع ’أتلانتس ذا رويال‘ في دبي.
تحتلّ Bentayga Mulliner موقع القمّة ضمن مجموعة طرازات Bentley، ولقد جرى تقديمها بلون Tanzanite Purple البنفسجي الذي يجسّد روح الرقي الحقيقية. ويُضفي الطراز الجديد مستواً جديداً من الحِرَفية العصرية إلى الجمع المتميّز بالأساس من أداء السيارات الفائقة، وقدرات الذهاب إلى أي مكان، وخصائص القيادة الديناميكية وتجربة الركوب الفاخرة لسيارات الليموزين.
يُشار إلى أن Mulliner تعمل كقسم التخصيص الشخصي لدى Bentley، وتتميّز كل سيارة Bentayga Mulliner بكونها مُبتكَرة بعناية تامّة بواسطة الفريق لتوفير خصائص تصميمية فريدة من الداخل والخارج على حد سواء، لتكون بذلك بمثابة عمل بصري إبداعي بحقّ. ولا يوجد مكان يتم تقدير هذا الأمر أكثر مما هو عليه في منطقة الشرق الأوسط حيث يستثمر العملاء أموالاً أكثر من أي مكان آخر في العالم بعمليات تخصيص مركباتهم.
وإلى جانب Bentayga Mulliner، تم خلال مناسَبة الإطلاق الحصرية التي أقيمت في ’أتلانتس ذا رويال‘ بدبي عرض نموذج عن سيارة Batur by Mulliner ذات التصميم والصناعة الخاصّة. ويجري يدوياً وبعناية مطلَقة ابتداع فقط 18 سيارة Batur للعملاء في ورش عمل Mulliner، وسيتم تجهيزها بالمحرّك ذاته الذي قاد Continental GT للتمتّع بنجاحها المبهر. وباعتبارها الطراز الأخير الذي يستخدم محرّك W12 الشهير والقوي، فإن Batur تشكّل محطّة بارزة مع انتقال Bentley إلى مستقبل يتميّز بالاعتماد الكلّي على الكهرباء.
خلال تحدّثه في مناسَبة إطلاق الطراز الجديد، قال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Bentley Motors: "أوجدت Bentley مع طراز Bentayga الأساسي فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفخمة. ومنذ ذلك الحين، استمرّينا بالارتكاز على نجاح هذا الطراز الريادي والارتقاء به للأعلى. والالتزام القوي بالحفاظ على موقعنا على قمّة هذه الفئة قد أدّى لابتكار Bentayga Mulliner، السيارة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الأكثر فخامة حتى هذا التاريخ."
من جهته، قال ريتشارد ليوبولد، المدير الإقليمي لشركة Bentley في المملكة المتحدة، الشرق الأوسط، الهند وأفريقيا: "تُعتبَر Bentayga Mulliner طرازاً جديداً بارزاً بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة. فعملاؤنا في الإمارات ينتقلون بشكل طبيعي جداً إلى طرازاتنا الأرقى، لذا نحن واثقون أن Bentayga Mulliner، عبر مقصورتها الداخلية الأكثر رحابة والمبتدَعة يدوياً بشكل جميل، وتقنياتها الحديثة المتطوّرة وتصميمها الأخّاذ، ستلقى اهتماماً وإقبالاً عاليين بين أوساط هؤلاء العملاء."
يتم تزويد Bentayga Mulliner بمحرّك Bentley القوي من نوع V8 سعة 4.0 ليتر والذي يولّد طاقة قدرها 542 حصاناً (550 PS) وعزماً يبلغ 568 رطل-قدم (770 نيوتن-متر)، وهي تجمع بين راحة الليموزين والأداء الاستثنائي – حيث تصل سرعتها القصوى إلى 290 كلم/س (180 ميل/س) وتستطيع التسارع من 0 إلى 100 كلم/س بغضون 4.6 ثواني (0 – 60 ميل/س خلال 4.5 ثواني). أما الشاسيه الذي يتضمّن مزايا الركوب الديناميكي من Bentley (Bentley Dynamic Ride)، والتوجيه بالعجلات الخلفية والنوابض الهوائية ثلاثية الحجيرات، فتمنح هذه الـSUV الريادية مستويات استثنائية من الأداء على الطرقات المعبَّدة، ويترافق هذا مع تجربة ركوب راقية وسيطرة تامّة.
يتألّق التصميم الخارجي لسيارة Bentayga Mulliner عبر خطوط أنيقة ولمسات Mulliner الخاصّة، ويشمل هذا عجلات حصرية بحجم 22 إنشاً متوفرة بنمط مصقول أو طلاء رمادي ولمسات نهائية مصقولة. وتتميّز هذه العجلات بأغطية ذاتية الموازَنة بحيث تبقى في موضع عُلوي مستقيم مع دوران العجلة. أما الشبك الأمامي الأيقوني بتصميم الماسات المزدوجة والشبك الأمامي السفلي الكرومي فتكمّلهما فتحات Mulliner الجناحية. من ناحيتها، تُضفي أغطية المرايا ثنائية اللون بالفضّي Satin Silver ولون الهيكل لمسة أخرى من الأناقة والرقي.
وعبر تمديد قاعدة العجلات بمقدار 180 ملماً، فإن Bentayga Mulliner توفر المزيد من المساحة في المقصورة الخلفية، حيث تقدّم هذه المقصورة خياراً بين 4+1 مقاعد أو نمط الأربعة مقاعد، فيما تضمن مواصفات Bentley Airline Seat المشابهة لمقاعد الطائرات الفارهة، والتي تُعتبَر المقاعد الأكثر تقدُّماً على الإطلاق التي يتم تزويد أي سيارة بها - مستويات لا تُضاهى من الراحة لجميع الركّاب وهي متوفرة كتجهيز قياسي. وحتى مع قاعدة العجلات الممدَّدة، فإن Bentayga Mulliner تحافظ على المستويات الاستثنائية ذاتها من الرشاقة والقدرة على المناوَرة مثل الطراز الأساسي.
المهم ذكره أن وصول Bentayga Mulliner يؤكّد على التزام Bentley الدائم بالارتقاء بمعايير التنقُّل الفاخر في المنطقة.
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