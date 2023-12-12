العربية للسيارات تكشف عن تجديد أحدث مراكزها في أم القيوين ودبا للارتقاء بخدمة العملاء إلى مستويات جديدة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، 12 ديسمبر 2023: أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إعادة افتتاح مركزي البيع وخدمة في أم القيوين ودبا الفجيرة بعد تجديدهما بشكل كامل لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة، كجزء من المفهوم العالمي للتجزئة من نيسان (NRC) الذي تقدّمه لعملائها حول العالم. وتعكس هذه الخطوة التزام العربية للسيارات ونيسان بتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم المتغيرة.
ويقدّم المركزان اللذان تم تجديدهما بما يتماشى مع المعايير العالمية مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة، بما في ذلك صالة عرض لسيارات نيسان الجديدة، ومركز خدمة حديث ومركز مجهّز بالكامل لبيع قطع الغيار. ويتيح المركزان المجددان للزوّار فرصة التعرّف على أحدث منتجات نيسان والاستمتاع بتجربة ضيافة لا مثيل لها وإنجاز معاملاتهم بسرعة ودقة بمساعدة موظفي نيسان المحترفين والمختصين بمعالجة المشكلات التقنية للأجهزة الحديثة والمتطورة، إضافةً إلى غيرها من الخدمات الشاملة التي يمكن للعملاء الحصول عليها في مكان واحد، حيث يعمل الموظفون داخل المركز على تلبية احتياجات مالكي سيارات نيسان المتنوّعة والتي تشمل خدمات التأمين وبيع قطع الغيار وخدمات الاستلام والتوصيل وغيرها الكثير. وتعد هذه الجهود شهادةً على التزام العربية للسيارات بالارتقاء بتجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم.
تدعو العربية للسيارات عملاءها لتجربة مستقبل التميز في مجال السيارات من خلال زيارة المركزين في أم القيوين ودبا الفجيرة وغيرهما من المراكز في جميع أنحاء الدولة. لمعرفة المزيد عن نيسان من العربية للسيارات، تفضّل بزيارة nissan-dubaiأو قم بزيارة أقرب صالة عرض نيسان التابعة لشركة العربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
MENAFN12122023002987014458ID1107581067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.