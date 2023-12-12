عروض الشارقة للتسوق 2023 تقدم للجمهور 37 يوماً من مفاجآت التسوق والترفيه المتميزة

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة،12 ديسمبر، 2023:
تنطلق يوم الجمعة المقبل "عروض الشارقة للتسوق 2023"، الحدث الترويجي والترفيهي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري وحتى 20 يناير 2024 بكافة مناطق ومدن إمارة الشارقة، مع برنامج حافل ومتنوع من الفعاليات الترفيهية المدهشة والتجارب الاستثنائية والأنشطة التسويقية المبتكرة والعروض الترويجية والجوائز المذهلة لتضفي الأجواء الاحتفالية على جميع أفراد العائلة على مدار 37 يوماً.
ويشهد الحدث مشاركة العشرات من مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية التي بادرت إلى التسجيل لدى غرفة الشارقة وإطلاق أقوى عروضها الترويجية على مختلف أنواع المنتجات وأفخر العلامات التجارية العالمية، كما ستتضمن الدورة الجديدة مجموعة كبيرة من الفعاليات التراثية والفلكلورية في أفضل مراكز التسوق والمعالم السياحية ووجهات الترفيه العائلي بإمارة الشارقة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية والجوائز القيمة والهدايا للمتسوقين.
وجهة سياحية وترفيهية متميزة
وأشار عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة إلى أن دولة الإمارات تشهد زخم سياحي كبير خلال موسم الشتاء حيث تتصدر قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطابا للزوار القادمين من الخارج، بما تتميز به من تنوع في وجهاتها السياحية والترفيهية وامتلاكها لأكبر مراكز التسوق والترفيه على مستوى المنطقة، إلى جانب ما تشهده من فعاليات ومهرجانات عالمية، ويأتي تنظيم عروض الشارقة للتسوق لتساهم في تعزيز هذا المشهد السياحي المتنامي وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تعتبر العروض واحد من أهم الفعاليات والمهرجانات التسويقية والترفيهية على مستوى الدولة والتي تحظى بإقبال واسع من الجمهور خاصة في ظل ما تتضمنه من باقة متنوعة وواسعة من العروض الحصرية والأنشطة الترفيهية الجاذبة.
وتشكل عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، إضافة نوعية لقطاعي تجارة التجزئة والسياحة مع بداية عام 2024 من خلال تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق وتعزيز المبيعات بالإضافة إلى توفير فرصة مميزة لسكان إمارة الشارقة وزوارها لاستكشاف والاستمتاع بالمميزات السياحية للإمارة الباسمة وذلك في ظل ما ستشهده من مجموعة واسعة من العروض والأنشطة الحصرية التي ستلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع، خاصة وأن معظم مراكز التسوق في الشارقة بادرت إلى المشاركة في عروض الشارقة للتسوق، وإطلاق العروض الترويجية الجاذبة والأنشطة الترفيهية التي تتضمن حسومات وسحوبات على عدد كبير من الجوائز والهدايا اليومية والأسبوعية التي تشتمل على قسائم شرائية وغيرها الكثير من المفاجآت السارة التي تنتظر الجمهور والمتسوقين.
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