جيم سنتريك تعلن عن 13 بطولة لألعاب الفيديو وجوائز نقدية تصل إلى 5000 درهم إماراتي

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت جيم سنتريك، منصة ألعاب الفيديو الرائدة، عن إطلاق سلسلة من البطولات الشيقة للارتقاء بتجربة ألعاب الفيديو، وذلك من 3 ديسمبر إلى 23 ديسمبر. وتدعو المنصة جميع عشاق ألعاب الفيديو من كافة أنحاء العالم للمشاركة في المواجهة النهائية والتنافس للفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز. الدعوة مفتوحة لجميع اللاعبين من كافة المستويات، من المحترفين المتمرسين إلى المبتدئين، للانضمام إلى المواجهة النهائية في بطولات تحمل عناوين الألعاب المفضلة، بما في ذلك دوتا 2 وفورتنايت وفالورانت وكود موبيل وكول أوف ديوتي وإل أو إل ومورتال كومبات1 وأكثر من خمسين لعبة أخرى لتناسب الجميع.
الدخول مجاني ومتاح لجميع المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عام وما فوق. حيث يمكن للمستخدمين زيارة موقع جيم سنتريك الإلكتروني لإنشاء حساب مجاني، واستكشاف البطولات المتاحة، والتسجيل للحصول على ألقابهم المفضلة. وتقدم جيم سنتريك تجربة فريدة من نوعها، ومجموعة كبيرة من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 1300 دولار أمريكي، وأكثر من 50 لعبة، وخطوات تسجيل سهلة.
وتتماشى هذه الفعالية من جيم سنتريك مع الرؤية الطموحة التي حددها برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وتسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي هام للألعاب الإلكترونية. كما تعمل منصة جيم سنتريك المتطورة على تمكين اللاعبين والمطورين، وتعزيز مجتمع ألعاب يتميز بالحيوية ومواكبة التطورات إدراكاً منها للدور الحاسم لرعاية المواهب وصناعة المحتوى والتكنولوجيا. وتؤدي منصة جيم سنتريك دوراً هاماً في تعزيز مكانة دبي كقوة رائدة في قطاع الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم من خلال تعزيز مساهمة قطاع الألعاب الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مليار دولار.
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