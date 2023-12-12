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“وداعا جوليا” يتوج احتفالاته بالجائزة ال 18

12/12/2023 8:38:44 AM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة – أصداف نيوز:

ارتفع رصيد الفيلم السوداني وداعًا جوليا من الجوائز إلى 18 بعد فوزه بجائزة الجمهور في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي.

وانطلق الفيلم السوداني ابتداءً من يوم 7 ديسمبر/كانون الأول في دور العرض في 5 دول خليجية هم السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين بواقع 57 دار عرض، بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر وسيتم الإعلان عن دور العرض لاحقًا.

و يشارك الفيلم في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 – 21 ديسمبر/كانون الأول)، إذ ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويحصل على عرضين، الأول يوم السبت 16 ديسمبر الساعة 9:30 مساءً في بلازا المهرجان، والثاني يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 9 مساءً في حرم الجونة الجامعي.

ومؤخرًا فاز وداعًا جوليا بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.

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