“وداعا جوليا” يتوج احتفالاته بالجائزة ال 18

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
ارتفع رصيد الفيلم السوداني وداعًا جوليا من الجوائز إلى 18 بعد فوزه بجائزة الجمهور في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي.
وانطلق الفيلم السوداني ابتداءً من يوم 7 ديسمبر/كانون الأول في دور العرض في 5 دول خليجية هم السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين بواقع 57 دار عرض، بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر وسيتم الإعلان عن دور العرض لاحقًا.
و يشارك الفيلم في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 – 21 ديسمبر/كانون الأول)، إذ ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويحصل على عرضين، الأول يوم السبت 16 ديسمبر الساعة 9:30 مساءً في بلازا المهرجان، والثاني يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 9 مساءً في حرم الجونة الجامعي.
ومؤخرًا فاز وداعًا جوليا بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.
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