"كريم" تطلق أول أسطول من الدراجات الكهربائية في دبي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) ، الإمارات العربية المتحدة - 12 ديسمبر 2023 - أعلنت "كريم"، المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة عن إطلاق أول أسطول من الدراجات الكهربائية في دبي المدعومة بالبنية التحتية للشحن الكهربائي في محطات كريم بايك.
سيكون أسطول الدراجات الكهربائية والبنية التحتية لمحطات الشحن متاحًا لكباتن التوصيل في كريم في دبي من خلال نموذج اشتراك توفيري يصل إلى 50٪ مقارنة بالبنزين. يتم تشغيل المحركات الكهربائية بواسطة بطاريات الليثيوم بسعة 4000 واط والتي يمكن شحنها في محطات كريم المنتشرة في جميع أنحاء دبي. ويمكن لكل دراجة نارية استيعاب بطاريتين بسعة 2000 واط لكل منهما.
وتعتبر الدراجات الكهربائية أكثر أمانًا وهدوءًا وسهولة في القيادة مقارنةً بالدراجات النارية التقليدية، حيث يبلغ وزنها 130 كيلوغرامًا، وهي مجهزة بعجلات أوسع، وسرعة قصوى تبلغ 80 كيلومترًا في الساعة. ومن المقرر أن يتم استخدامها في البداية من قبل كباتن توصيل كريم كويك قبل أن يتم اعتمادها للاستخدام من قبل خدمات توصيل كريم فود و كريم بوكس.
وبهذا الصدد، قال مدثّر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم "نحن في غاية الحماس لإطلاق أول أسطول من الدراجات الكهربائية المدعومة بالبنية التحتية للشحن الكهربائي، في دبي، حيث سيوفر هذا الأسطول للكباتن رحلة أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة، وسيتم تشغيل الدرجات بواسطة حزم البطاريات القابلة للتبديل والشحن في المحطات المنتشرة في جميع أنحاء دبي. كما يمكن لعملائنا أن يشعروا براحة البال لأن طلبهم عبر تطبيق كريم سيصل إليهم بأثر كربوني أقل.
والجدير بالذكر أن "كريم" تلتزم باعتبارها المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة، حيث تقدم خدمات يومية متعددة تشمل توصيل ونقل الركاب، مع الإلتزام بمسؤوليتها اتجاه البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذت كريم خطوات مهمة تشمل زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة على منصتها. وفي عام 2023، تم إنجاز أكثر من نصف الرحلات التي قام بها مستخدمو كريم في الإمارات على متن مركبات هجينة أو كهربائية.
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