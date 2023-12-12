مسؤولون أميركيون: واشنطن تتوقع تحول إسرائيل من الهجوم البري لملاحقة قادة حماس

مسؤولون أميركيون: واشنطن تتوقع تحول إسرائيل من الهجوم البري لملاحقة قادة حماس
التاريخ
12/12/2023 8:13:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تتوقع تحول إسرائيل من الهجوم البري للغارات لملاحقة قادة حركة حماس.
وأضافت الصحيفة، أن "لا خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن أهداف العملية التي تهدف لسحق حماس"، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين.
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