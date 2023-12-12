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مسؤولون أميركيون: واشنطن تتوقع تحول إسرائيل من الهجوم البري لملاحقة قادة حماس

12/12/2023 8:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تتوقع تحول إسرائيل من الهجوم البري للغارات لملاحقة قادة حركة حماس.


وأضافت الصحيفة، أن "لا خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن أهداف العملية التي تهدف لسحق حماس"، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين.

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