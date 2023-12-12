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أول تعليق لأوسيمين بعد تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية

12/12/2023 8:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج نجم المنتخب النيجيري ونادي نابولي الإيطالي لكرة القدم فيكتور أوسيمين بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023، الاثنين في حفل أقيم بمدينة مراكش المغربية.
وفاز أوسيمين، الذي قاد نادي نابولي لنيل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بهذه الجائزة، متفوقا على كل من النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.
وقال أوسيمين عقب تسلمه الجائزة من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي "أحمد الله وأشكره على هذه الجائزة"، مؤكدا أنها "كانت حلما بالنسبة لي وأصبحت حقيقة، أريد أن أشكر النيجيريين والجمهور النيجيري على دعمهم لي وكذاك أشكر القارة الإفريقية وأشكر الجميع على تشجيعي".
وتابع "أنا متسامح مع أخطائي"، دون أن يفوت الفرصة للتعبير مجددا عن امتنانه للمهاجم الإيفواري ديدييه دروغبا الذي يعتبره مثله الأعلى.
وأضاف المهاجم الدولي النيجيري في تصريحات للصحافة عقب الحفل "إنه إنجاز كبير بالنسبة لي. هذه الجائزة من أكثر الأشياء التي طمحت إليها".
وتألق المهاجم البالغ 24 عاما الموسم الماضي مع نادي نابولي، بعد أن سجل 31 هدفا في مختلف المسابقات وساهم في إحراز فريقه لقب بطل الدوري الإيطالي بعد صيام دام 33 عاما.
ويقدر نادي نابولي قيمة مهاجمه النيجيري بقرابة 200 مليون يورو.

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