Tuesday, 12 December 2023 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سالم الدوسري يفوز بجائزة جديدة

12/12/2023 8:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز الدولي السعودي ومهاجم الهلال، سالم الدوسري، بجائزة أفضل هدف في الجولة ال16 بدوري روشن للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو لهدف الجولة الاثنين، وعلق عليه قائلا: "سالم الدوسري الفائز بهدف الجولة ال16".
وتتنافس 3 أهداف لنيل جائزة الهدف الأجمل في كل جولة، من خلال استفتاء تطرحه الرابطة عبر حسابها الرسمي.
وجاء على رأس الأهداف المرشحة مؤخرا، هدف الدوسري أمام الطائي، خلال المباراة التي انتهت بفوز "الزعيم" (2-1).
ونافس الدوسري كلا من لاعب الطائي، طارق عبد الله، الذي هز شباك الهلال في المواجهة ذاتها، ومحترف ضمك، اللاعب الفرنسي كيفن نكودو، بهدفه في شباك الاتحاد عندما فاز فريقه (3-1).

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12122023000208011052ID1107580489

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث