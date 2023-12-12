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رونالدو منع مانشستر يونايتد من التعاقد مع كين

12/12/2023 8:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن وجود كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد منع الفريق من التعاقد مع هاري كين.
قالت الصحيفة إن "عدم نجاح التجربة الثانية للنجم البرتغالي أسهمت في عدم التعاقد مع الهداف التاريخي لتوتنهام".
وقالت: "في الوقت الذي كان يسعى فيه اليونايتد بكل قوة لضم كين، ولكن التكلفة الباهظة التي تكبدها النادي عندما استعاد خدمات "صاروخ ماديرا" مع المشاكل التي واجهها الأخير مع المدرب إريك تن هاغ، زادت من مخاوف الإدارة بشأن إتمام صفقة التعاقد مع الدولي الإنجليزي، خاصة أنه يبلغ من العمر 30 عاماً، ما يعني أنه لن يكون هناك إعادة بيع له مستقبلاً تعوض قيمة الصفقة".
وأشارت إلى أن هاري كين يحصل على ما يقارب 500 ألف إسترليني أسبوعياً مع بايرن ميونخ، بينما كان العائق الإضافي هو أن المفاوضات مع توتنهام لم تكن سهلة، خاصة أن رئيس النادي دانييل ليفي يشتهر بصعوبته في المفاوضات، لذلك كان يتحتم على مانشستر يونايتد دفع مبلغ ضخم إلى "السبيرز"، في الوقت الذي كان يعاني فيه النادي من الأزمة التي أبعدت كريستيانو رونالدو عن أولد ترافورد لتلقي بظلالها على فكرة ضم كين، وتراجع النادي عن إنفاق مبلغ كبير مرة أخرى، وسط شكوك حول الاستفادة منه بالشكل المناسب.

ملاعب

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