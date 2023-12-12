هل يترك الهلال؟ رئيس سانتوس يكشف طلب نيمار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس نادي سانتوس مارسيلو تيكسيرا عن طلب تلقاه من نجم الهلال السعودي نيمار، وذلك بعد هبوط الفريق البرازيلي للدرجة الثانية.



وبدأ نيمار مسيرته في نادي سانتوس قبل الرحيل إلى أوروبا عن طريق برشلونة في 2013، ثم انتقل في 2017 إلى باريس سان جيرمان، قبل ارتداء قميص الهلال الصيف الماضي.

وقال تيكسييرا لقناة سانتا سيسيليا: "أمس (الأحد) تلقيت مكالمة من نيمار وقال لي: أيها الرئيس، لقد سحبت القميص 10 حتى عودة سانتوس للقسم الأول، اسحب 11 حتى أعود".

وفسر تيكسييرا طلب نيمار على احتمال عودة لاعب الهلال السعودي، إلى سانتوس الذي سيلعب في 2024 في القسم الثاني لأول مرة في تاريخه.

وقال: "لقد أسعدني ولدي آمال بأن العودة للقسم الأول ستكون سريعة وكذلك عودة نيمار. سندرس الأمر وسنحتفظ أيضا بالقميص 11 على أمل أن يعود نيمار".

وأعلن تيكسيرا السبت أن النادي لن يمنح أي لاعب القميص رقم 10 الذي كان يرتديه أسطورته بيليه.

وصرح: "سنسحب الرقمين 10 و11 الآن. لا يمكن لأحد أن يرتدي 10، سيرتديه فقط نجم جديد حين نصعد للقسم الأول، و11 أيضا انتظارا لعودة نجمنا".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي يعود لأعضاء النادي.

وانضم نيمار للهلال بعقد لمدة موسمين، لكنه لم يلبث أن بدأ مشواره مع الفريق حتى أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة البرازيل وأوروجواي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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