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إنريكي يحل أزمة ديمبلي ضد دورتموند

12/12/2023 8:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، على حل لأزمة سببها عثمان ديمبلي مهاجم الفريق.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة لو باريزيان، التشكيل المتوقع لسان جيرمان في المباراة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند الألماني في ختام مرحلة المجموعات.
ويغيب ديمبلي عن مواجهة بي إس جي ضد دورتموند، مساء الأربعاء المقبل، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإسباني ينوي الدفع بثلاثي هجومي، مكون من كيليان مبابي وكولو مواني ولي كانج إن، الذي سيحل محل ديمبلي في الجهة اليمنى.
وفي خط الوسط سيتواجد الثلاثي فيتينيا ومانويل أوجارتي ووارن زاير إيمري، خلفهم الرباعي لوكاس هرنانديز ونوردي موكيلي وماركينيوس وأشرف حكيمي، ودوناروما في حراسة المرمى.
وختمت الصحيفة بأن المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

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