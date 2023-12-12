إنريكي يحل أزمة ديمبلي ضد دورتموند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، على حل لأزمة سببها عثمان ديمبلي مهاجم الفريق.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة لو باريزيان، التشكيل المتوقع لسان جيرمان في المباراة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند الألماني في ختام مرحلة المجموعات.
ويغيب ديمبلي عن مواجهة بي إس جي ضد دورتموند، مساء الأربعاء المقبل، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإسباني ينوي الدفع بثلاثي هجومي، مكون من كيليان مبابي وكولو مواني ولي كانج إن، الذي سيحل محل ديمبلي في الجهة اليمنى.
وفي خط الوسط سيتواجد الثلاثي فيتينيا ومانويل أوجارتي ووارن زاير إيمري، خلفهم الرباعي لوكاس هرنانديز ونوردي موكيلي وماركينيوس وأشرف حكيمي، ودوناروما في حراسة المرمى.
وختمت الصحيفة بأن المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.
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