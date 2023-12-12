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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

12/12/2023 8:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 12-12-2023 العديد من المواجهات النارية في مختلف المسابقات، إذ تنطلق بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي النيوزلندي، على أن يلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي المصري يوم 15 من الشهر ذاته.
كأس العالم للأندية 2023

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من الذي حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا في تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائي وحصد اللقب في نسخته المقبلة.
مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي، على أن يلتقى الفائز منها مع الأهلى بطل أفريقيا، كما ستقام مباراة أخرى في الدور الثانى بين الفائز بدوري أبطال آسيا "أوراوا ريدز"، وبطل الكونكاكاف "ليون"، يوم 15 ديسمبر.
ينتظر الأهلي مواجهة بطل البرازيل حال الفوز في مباراة يوم 15 ديسمبر، والتي في الغالب ستكون أمام اتحاد جدة الأقرب للفوز على حساب أوكلاند سيتي.
دوري أبطال أوروبا

بينما تبدأ منافسات الجولة الختامية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات قوية اليوم، عندما يلتقي بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد، وأيندهوفن مع أرسنال، وإنتر ميلان مع ريال سوسيداد،ويونيون برلين ضد ريال مدريد،ونابولي ضد سبورتينج براجا.
ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء مباريات الجولة السادسة والأخيرة لحسم باقي المقاعد المتبقية في الدور التالي بدوري أبطال أوروبا، بعد أن تأهل 12 فريقا لدور ثمن النهائي وتبقى 4 مقاعد فقط.
يتواجد 4 أندية إسبانية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهم أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وريال مدريد، بينما حسمت 3 أندية ألمانية تأهلها وهي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ولايبزيج، كما تأهل مانشستر سيتي وآرسنال من إنجلترا وثنائى إيطاليا إنتر ميلان ولاتسيو بالإضافة إلي إيندهوفن الهولندي.
تأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء على النحو التالي..
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي - الساعة 8 مساء - SSC1 HD
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
ايندهوفن ضد أرسنال- الساعة 8:45 مساء
لانس ضد أشبيلية- الساعة 8:45 مساء
مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ - الساعة 11 مساء
إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد - الساعة 11 مساء
يونيون برلين ضد ريال مدريد - الساعة 11 مساء- beIN Sports HD 2
كوبنهاجن ضد جالاتا سراي- الساعة 11 مساء
ريد بول سالزبورج ضد بنفيكا- الساعة 11 مساء
نابولي ضد سبورتينج براجا- الساعة 11 مساء- beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات كأس الإمارات

العين ضد النصر- الساعة 6:30 مساء

ملاعب

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