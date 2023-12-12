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تعليق الدوري التركي بعد حادثة الاعتداء على حكم

12/12/2023 8:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الاتحاد التركي لكرة جميع مباريات الدوري المحلي بمختلف الدرجات إلى أجل غير مسمى، عقب حادثة الاعتداء على حكم مباراة نادي أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، مساء الاثنين.
وقام فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة غوجو بلكم الحكم خليل أوموت في وجهه وذلك بعد نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97، أمس الاثنين.
وأظهرت لقطات بثتها شبكة "تي.آر.تي" قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة.
وقال الاتحاد التركي في بيان: "ندين بشدة الهجوم غير الإنساني والخسيس على خليل أوموت ميلر، حكم المباراة المرخص من الفيفا، من قبل مجرمين يعرفون أنفسهم".
وأضاف: "نحن نتابع عن كثب الحالة الصحية لخليل أوموت ميلر، ونتمنى الشفاء العاجل لحكمنا المرموق".
وأعلن الاتحاد التركي بعد ذلك أن مجلس الإدارة وافق على تأجيل المباريات إلى أجل غير مسمى في جميع الدرجات، موضحا أنه تم بدء إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن "الهجوم غير الإنساني".
وقال الاتحاد إن النادي المسؤول ورئيس النادي ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا الحكم خليل أوموت ميلر سيتم معاقبتهم بأشد العقوبات.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تدوينة على منصة "إكس" المعروف، أن فاروق قوجة، الرئيس الذي اعتدى على الحكم، يتلقى العلاج في المستشفى تحت إشراف قوات الأمن، وقال يرلي كايا أيضا إنه سيتم تنفيذ إجراءات احتجاز قوجة بعد علاجه، مضيفا أنه تم بالفعل اعتقال شخصين آخرين.
ووفقا لـ CNN Turk، قال قوجة لقناة "Beyaz TV" إنه "أغمي عليه" ولا يتذكر أفعاله، موضحا: "لقد أصيب عقلي بالجنون، وانقطع بصري، لا أتذكر ما فعلته".
وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الهجوم في بيان نشر الاثنين، قال فيه: "أدين الهجوم على الحكم خليل أوموت ميلر بعد مباراة أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، التي أقيمت هذا المساء، وأتمنى له الشفاء العاجل".
وأكمل أردوغان: "الرياضة تعني السلام والأخوة، الرياضة لا تتوافق مع العنف، لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".
واعتذر نادي أنقرة غوجو عن هذه الواقعة، قائلا: "نعتذر لجمهور كرة القدم التركي والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن"، فيما قال نادي غالطة سراي: "نشعر بحزن لا يوصف" على أثر ذلك.
ويحتل نادي أنقرة غوجو المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 18 نقطة، وبفارق ثلاثة مراكز عن منافسه تشايكور ريزه سبور، الذي يملك 22 نقطة هذا الموسم.

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