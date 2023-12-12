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صحة غزة: 18 ألفا و412 شهيدا منذ بداية العدوان

12/12/2023 8:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء بلغ 18 ألفا و412، إلى جانب أكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على قطاع غزة .

ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي بشن اعتداءات همجية على قطاع غزة مستهدفا منازل ومستشفيات تؤوي مدنيين لليوم الـ 67 .

وبينت صحة غزة بوقت سابق من اليوم ان 22 مستشفى خرج عن الخدمة تماما في قطاع غزة و46 مركزا للرعاية الصحية.

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