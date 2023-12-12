صحة غزة: 18 ألفا و412 شهيدا منذ بداية العدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء بلغ 18 ألفا و412، إلى جانب أكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على قطاع غزة .
ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي بشن اعتداءات همجية على قطاع غزة مستهدفا منازل ومستشفيات تؤوي مدنيين لليوم الـ 67 .
وبينت صحة غزة بوقت سابق من اليوم ان 22 مستشفى خرج عن الخدمة تماما في قطاع غزة و46 مركزا للرعاية الصحية.
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