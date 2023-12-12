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تصريحات تشافي عقب كارثة جيرونا تثير ضجة واسعة

12/12/2023 8:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الجدل ببعض الكلمات عقب الخسارة (2-4) أمام جيرونا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تشافي أطلق تصريحًا مثيرًا للجدل عقب الخسارة أمام جيرونا، قائلاً: "فريقي ما يزال تحت الإنشاء".
وأشارت إلى أن هذه الجملة تسببت في الكثير من الضجة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكأنها المبرر للخسارة أمام فريق كان قبل 3 مواسم فقط في الدرجة الثانية، لكنه يتصدر الآن الليجا.
وأوضحت الصحيفة الكلمات التي قصدها تشافي من جملة "تحت الإنشاء"، لكنه لم يقلها عقب موقعة جيرونا، أنه يرى أن فريقه ما يزال في طور النمو للوصول للنسخة التي يتوق إليها، رغم الفوز بالدوري، وكأس السوبر في الموسم الماضي.
ويبرر تشافي ما حدث بأن فريقه مر ببعض التغييرات مقارنة بالموسم الماضي، وأن بعض الأمور ما تزال بحاجة لتعديل، مثل التعامل مع بديل سيرجيو بوسكيتس.
وكانت طلبات تشافي الأولية هي زوبيميندي (ريال سوسيداد)، أو كيميتش (بايرن ميونخ)، وفي النهاية كان عليه أن يقبل بوصول أوريول روميو في خط الوسط، بسبب أزمة "اللعب المالي النظيف".
ويتحجج تشافي أيضًا بأن البارسا يضم العديد من اللاعبين الشباب في صفوفه، وقد أضاف لهم عناصر شابة أخرى هذا الموسم مثل لامين يامال، وفيرمين لوبيز.
ويتوقع تشافي، أن برشلونة سيحقق ما يريده عندما يتمكن من مواصلة اللعب بنفس المستوى في عدة مباريات متتالية، حيث إن المدرب راضٍ عن لاعبيه بعد أن أظهروا صورة جيدة جدًا أمام بورتو وأتلتيكو مدريد.
كما يرى تشافي أن برشلونة قدم مباراة جيدة أمام جيرونا، رغم أن النتيجة هذه المرة أدارت ظهرها للفريق.
ويعتقد تشافي أن برشلونة الآن أفضل من العام الماضي، خصوصًا على مستوى دوري أبطال أوروبا، كما يرى أن الفريق يمكنه تعديل موقفه في الدوري الإسباني خلال الـ22 مباراة المتبقية.

ملاعب

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