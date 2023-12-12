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حجازي.. فرصة مزدوجة في مونديال الأندية

12/12/2023 8:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يفتتح اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء منافسات كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي على ملعب (الجوهرة المشعة).
وتستضيف السعودية مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ويترقب الدولي المصري أحمد حجازي خوض منافسات مونديال الأندية لأول مرة في مسيرته بعد عودته من إصابة طويلة لقيادة دفاع عميد الأندية السعودية.
تثبيت الأقدام
واجه حجازي شكوكا كبيرة حول مستقبله مع اتحاد جدة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
لكن الدولي المصري لم يعرف اليأس وقطع رحلة علاجه سريعا نحو العودة للمستطيل الأخضر، وشارك بالفعل في لقاء سيباهان الإيراني لمدة 76 دقيقة، بدوري أبطال آسيا.
ويعني كأس العالم للأندية الكثير لحجازي من أجل تثبيت أقدامه مع اتحاد جدة والعودة لقيادة خط الدفاع.
وسيكون تألق حجازي في هذه البطولة بمثابة دفعة قوية لتثبيت أقدامه وإزالة أي شكوك حول مستقبله.
"فرصة مزدوجة"
ترتفع أسهم مشاركة حجازي في مونديال الأندية مع إصابة المدافع لويز فيليبي وتأكد غيابه عن البطولة.
وجاءت عودة الدولي المصري في وقت مثالي للمدرب مارسيلو جاياردو، الذي سيكون بحاجة للاعب بقدرات وخبرات حجازي، لقيادة دفاع "النمور" بعد إصابة فيليبي.
ويحلم حجازي بإنجاز تاريخي مع اتحاد جدة بالوصول للنهائي.
كما تعد هذه البطولة "فرصة مزدوجة" لحجازي أيضا إذ قد تسهم في عودته لمنتخب مصر، ومشاركته مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الشهر المقبل في كوت ديفوار.
ويأمل حجازي في المشاركة بكل المباريات المقبلة للاتحاد في مونديال الأندية التي ستعزز فرصه أمام المدرب فيتوريا لينضم لقائمة مصر لخوض "الكان".

ملاعب

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