Tuesday, 12 December 2023 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الروبل الروسي عند أعلى مستوى أمام الدولار في نحو أسبوعين

12/12/2023 8:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية، اليوم الثلاثاء، وجرى تداول الدولار دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر الجاري.
وبحلول الساعة 14:26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 77 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 89.92 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 66 كوبيكا إلى 97.04 روبل.




MENAFN12122023000208011052ID1107580478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث