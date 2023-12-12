الروبل الروسي عند أعلى مستوى أمام الدولار في نحو أسبوعين

الروبل الروسي عند أعلى مستوى أمام الدولار في نحو أسبوعين
التاريخ
12/12/2023 8:13:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية، اليوم الثلاثاء، وجرى تداول الدولار دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر الجاري.
وبحلول الساعة 14:26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 77 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 89.92 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 66 كوبيكا إلى 97.04 روبل.
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