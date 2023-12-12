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رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم للأندية بأعلى مقاييس الجودة

12/12/2023 8:07:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.


وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على تهيئة الظروف المثالية لإنجاح منافسات كأس العالم للأندية وإخراجها بصورة متميزة تليق بالسمعة العطرة التي تتمتع بها المملكة على ساحة كرة القدم الدولية.


وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح صحفي لدى وصوله إلى جدة إن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في السعودية للمرة الأولى ،تجسد مكانة المملكة على الخارطة العالمية وقدرتها على تهيئة أسباب التميز والنجاح لمختلف التظاهرات الرياضية، وذلك على ضوء استضافتها الناجحة للعديد من البطولات العالمية والقارية على امتداد السنوات الماضية، الأمر الذي يبشر بمشاهدة بطولة
وفق أعلى مقاييس الجودة التنظيمية.


وأكد أهمية المشاركة الآسيوية في البطولة، معرباً عن ثقته بقدرة فريقي الإتحاد السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني على تمثيل كرة القدم الآسيوية بصورة طيبة في منافسات كأس العالم للأندية، مبيناً أن الفريقين يمتلكان الإرادة والطموح اللذين يؤهلهما لتقديم مستويات فنية جيدة وتحقيق نتائج إيجابية في المحفل العالمي.

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