رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم للأندية بأعلى مقاييس الجودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.
وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على تهيئة الظروف المثالية لإنجاح منافسات كأس العالم للأندية وإخراجها بصورة متميزة تليق بالسمعة العطرة التي تتمتع بها المملكة على ساحة كرة القدم الدولية.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح صحفي لدى وصوله إلى جدة إن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في السعودية للمرة الأولى ،تجسد مكانة المملكة على الخارطة العالمية وقدرتها على تهيئة أسباب التميز والنجاح لمختلف التظاهرات الرياضية، وذلك على ضوء استضافتها الناجحة للعديد من البطولات العالمية والقارية على امتداد السنوات الماضية، الأمر الذي يبشر بمشاهدة بطولة
وفق أعلى مقاييس الجودة التنظيمية.
وأكد أهمية المشاركة الآسيوية في البطولة، معرباً عن ثقته بقدرة فريقي الإتحاد السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني على تمثيل كرة القدم الآسيوية بصورة طيبة في منافسات كأس العالم للأندية، مبيناً أن الفريقين يمتلكان الإرادة والطموح اللذين يؤهلهما لتقديم مستويات فنية جيدة وتحقيق نتائج إيجابية في المحفل العالمي.
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