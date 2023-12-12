وزير النفط والبيئة يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة (أوابك)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، في الاجتماع 111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي عقد في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة، برئاسة الدكتور حيان عبدالغني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بجمهورية العراق الشقيقة، لمناقشة وتبادل الآراء وتنسيق المواقف والجهود لتطوير القطاع النفطي في الدول العربية، والعمل من أجل الوصول إلى رؤى تخدم مستقبل قطاع الطاقة والنفط في المنطقة.



وأوضح وزير النفط والبيئة أنّ الاجتماع السنوي الذي تعقده منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) يصب في تعزيز التعاون والتنسيق الذي يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تخدم قطاع الطاقة واقتصاديات الدول الأعضاء، وتعزز من مسيرة التعاون العربي في مجال النفط والغاز وتحقيق الأهداف المبتغاة.



وقد ناقش الاجتماع جميع بنود جدول الأعمال المرفوعة من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة، الذي اشتمل على عدة مواضيع، أهمها: مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة، ونتائج تحكيم جائزة أوابك العلمية للعام 2022، ومناقشة نشاطات الأمانة العامة للمنظمة المتعلقة بمتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ والندوات والاجتماعات التي نظمتها والتي شاركت بها، بالإضافة إلى الدراسات التي أعدّتها المنظمة وتخص الدراسات الاقتصادية والفنية ذات العلاقة بالنفط والغاز والبيئة.