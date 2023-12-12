وزير النفط والبيئة يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة (أوابك)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، في الاجتماع 111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي عقد في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة، برئاسة الدكتور حيان عبدالغني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بجمهورية العراق الشقيقة، لمناقشة وتبادل الآراء وتنسيق المواقف والجهود لتطوير القطاع النفطي في الدول العربية، والعمل من أجل الوصول إلى رؤى تخدم مستقبل قطاع الطاقة والنفط في المنطقة.
وأوضح وزير النفط والبيئة أنّ الاجتماع السنوي الذي تعقده منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) يصب في تعزيز التعاون والتنسيق الذي يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تخدم قطاع الطاقة واقتصاديات الدول الأعضاء، وتعزز من مسيرة التعاون العربي في مجال النفط والغاز وتحقيق الأهداف المبتغاة.
وقد ناقش الاجتماع جميع بنود جدول الأعمال المرفوعة من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة، الذي اشتمل على عدة مواضيع، أهمها: مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة، ونتائج تحكيم جائزة أوابك العلمية للعام 2022، ومناقشة نشاطات الأمانة العامة للمنظمة المتعلقة بمتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ والندوات والاجتماعات التي نظمتها والتي شاركت بها، بالإضافة إلى الدراسات التي أعدّتها المنظمة وتخص الدراسات الاقتصادية والفنية ذات العلاقة بالنفط والغاز والبيئة.
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