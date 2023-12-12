وزير شؤون البلديات والزراعة: حُلة جديدة لسوق المزارعين خلال هذا الموسم بالشراكة مع القطاع الخاص

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- Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للدفع بالمشاريع والبرامج الكفيلة برفد مختلف مسارات التنمية الاقتصادية، وخصوصاً المتعلقة بتعزيز القطاع الزراعي ليكون أكثر ازدهاراً واستدامة.
وثمّن الوزير المبارك، عالياً الدعم الذي تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، للقطاع الزراعي في مملكة البحرين بشكل عام، ولسوق المزارعين بشكل خاص، وبما يصب نحو تعظيم مساهمة القطاع في رفد الأمن الغذائي بالمملكة وصولاً للأهداف المبتغاة.
جاء ذلك خلال توقيع الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والمهندس نزار بانبيلة الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، اتفاقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية لسوق المزارعين البحرينيين بحديقة البديع النباتية، وذلك بإدارة وزارة شؤون البلديات والزراعة.
وقال وزير شؤون البلديات والزراعة إنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى إدخال حزمة من التحسينات وتطوير البنية التحتية لسوق المزارعين، من أجل إبراز السوق بحلة جديدة لأربعة مواسم متتالية، مشيداً في الوقت نفسه بدعم شركة stc البحرين وتبنيها المستمر للمبادرات الوطنية الرائدة في تشجيع الزراعة ودعم الأمن الغذائي في البلاد.
وحيّا الوزير، التعاون الوثيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ودورها في تحقيق النجاحات بتنظيم السوق طوال المواسم الماضية، مضيفاً أن الفرق العاملة على الإعداد والتنظيم لسوق المزارعين وضعت سلسلة من الفعاليات المصاحبة للسوق ليكون عنصر جذب لمختلف الفئات العمرية، ومشيراً إلى أن الأمور التنظيمية تسير وفقاً للجدول المعد لانطلاق الفعالية في الموعد المحدد لها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
من جانبها أعربت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن تقدير صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله، لمبادرة شركة stc البحرين، مؤكدة أن سموها تدعم جميع المبادرات التي تعزز من تنمية القطاع الزراعي في البلاد.
وأكدت الشيخة مرام على أهمية سوق المزارعين البحرينيين في نسخته القادمة والذي سيشهد عدد من التطويرات، إلى جانب دوره في دعم الأمن الغذائي ودعم المزارع البحريني، مؤكدة أن هذا المشروع هو أحد المشاريع الرائدة التي تدعمها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
بدوره أكد المهندس نزار بانبيلة الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، الحرص على تعزيز مبادرات الشركة للمسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع المحلي بما يعكس رؤيتها في "بناء تأثير إيجابي في المجتمع"، وذلك من خلال دعم البرامج والمبادرات التنموية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
وقال بانبيلة: "تأتي اليوم شراكة stc البحرين مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من أجل تطوير البنية التحتية لسوق المزارعين، تأكيداً على التزام الشركة الراسخ بدعم جهود الجهات المعنية بالقطاع الزراعي للارتقاء به بما يتوافق مع محاور وأولويات برنامج الحكومة".
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