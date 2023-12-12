وزير شؤون البلديات والزراعة: حُلة جديدة لسوق المزارعين خلال هذا الموسم بالشراكة مع القطاع الخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للدفع بالمشاريع والبرامج الكفيلة برفد مختلف مسارات التنمية الاقتصادية، وخصوصاً المتعلقة بتعزيز القطاع الزراعي ليكون أكثر ازدهاراً واستدامة.



وثمّن الوزير المبارك، عالياً الدعم الذي تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، للقطاع الزراعي في مملكة البحرين بشكل عام، ولسوق المزارعين بشكل خاص، وبما يصب نحو تعظيم مساهمة القطاع في رفد الأمن الغذائي بالمملكة وصولاً للأهداف المبتغاة.



جاء ذلك خلال توقيع الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والمهندس نزار بانبيلة الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، اتفاقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية لسوق المزارعين البحرينيين بحديقة البديع النباتية، وذلك بإدارة وزارة شؤون البلديات والزراعة.



وقال وزير شؤون البلديات والزراعة إنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى إدخال حزمة من التحسينات وتطوير البنية التحتية لسوق المزارعين، من أجل إبراز السوق بحلة جديدة لأربعة مواسم متتالية، مشيداً في الوقت نفسه بدعم شركة stc البحرين وتبنيها المستمر للمبادرات الوطنية الرائدة في تشجيع الزراعة ودعم الأمن الغذائي في البلاد.



وحيّا الوزير، التعاون الوثيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ودورها في تحقيق النجاحات بتنظيم السوق طوال المواسم الماضية، مضيفاً أن الفرق العاملة على الإعداد والتنظيم لسوق المزارعين وضعت سلسلة من الفعاليات المصاحبة للسوق ليكون عنصر جذب لمختلف الفئات العمرية، ومشيراً إلى أن الأمور التنظيمية تسير وفقاً للجدول المعد لانطلاق الفعالية في الموعد المحدد لها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جانبها أعربت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن تقدير صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله، لمبادرة شركة stc البحرين، مؤكدة أن سموها تدعم جميع المبادرات التي تعزز من تنمية القطاع الزراعي في البلاد.



وأكدت الشيخة مرام على أهمية سوق المزارعين البحرينيين في نسخته القادمة والذي سيشهد عدد من التطويرات، إلى جانب دوره في دعم الأمن الغذائي ودعم المزارع البحريني، مؤكدة أن هذا المشروع هو أحد المشاريع الرائدة التي تدعمها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.



بدوره أكد المهندس نزار بانبيلة الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، الحرص على تعزيز مبادرات الشركة للمسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع المحلي بما يعكس رؤيتها في "بناء تأثير إيجابي في المجتمع"، وذلك من خلال دعم البرامج والمبادرات التنموية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.



وقال بانبيلة: "تأتي اليوم شراكة stc البحرين مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من أجل تطوير البنية التحتية لسوق المزارعين، تأكيداً على التزام الشركة الراسخ بدعم جهود الجهات المعنية بالقطاع الزراعي للارتقاء به بما يتوافق مع محاور وأولويات برنامج الحكومة".