سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (110) لسنة 2023 بتعيين مدير في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على عرْض رئيس المجلس الأعلى للبيئة، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعين سارة أنيس محمد الرويعي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
المادة الثانيةعلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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