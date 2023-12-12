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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

12/12/2023 8:07:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (110) لسنة 2023 بتعيين مدير في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على عرْض رئيس المجلس الأعلى للبيئة، جاء فيه:

المادة الأولى

تُعين سارة أنيس محمد الرويعي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.


المادة الثانيةعلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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