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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

12/12/2023 8:07:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (111) لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعين نايف عبدالعزيز محمد الفاضل مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية في وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.

المادة الثانيةعلى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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