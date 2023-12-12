سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في هيئة التخطيط والتطوير العمراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (112) لسنة 2023 بتعيين مدير في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وذلك بناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين عبدالله أحمد علي الجودر مديراً لإدارة التطوير العمراني في هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
المادة الثانية
على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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