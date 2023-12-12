160 سباحة من 14 دولة في منافسات الدوري العالمي بمجمع حمدان الرياضي

تنطلق غدا في مجمع حمدان الرياضي بدبي، منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية، التي تستمر يومين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنظيم أكاديمية "دبل دي" للسباحة.

تشارك في المنافسات 160 سباحة من أعمار 12- 30 سنة ، يمثلن 14 دولة هي، الإمارات، بريطانيا، اسبانيا، ايطاليا، اليونان، فنلندا، بيلاروسيا، التشيك، جورجيا، بولندا، الأردن، نيوزيلندا، كازاخستان، وروسيا.

ومن بين المشاركات 110 سباحات يحضرن من خارج الدولة يمثلن 23 فريقا وأكاديمية الى جانب منتخبي بيلاروسيا واليونان المشاركين بنخبة السباحات و تتصدرهن اليونانية ايفانجيلا بلاتونيوتيس والبيلاروسية فاسيلينا خاندوشكا الحائزة كل منهما على الميداليتين الفضية والبرونزية في بطولات العالم.

وأعلن اليوم في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل الحدث، بحضور عبد الله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، وداريا كالكينا مديرة أكاديمية دبل دي المنظمة للبطولة والبطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا والبطلة العالمية الروسية انستازيا آرخيبوفسكايا.

كما تم تقديم ضيفتا البطولة وهما البطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات اللتين تتواجدان للتحكيم وأيضا لتقديم الاستشارات الفنية للمشاركات والملاحظات لتطوير الأداء.

وأكد عبدالله شهداد الاستعداد التام لتنظيم البطولة وتهيئة مستلزماتها حيث تحتاج الى تجهيزات صوتية فوق وتحت الماء وأجهزة تحكيم وتصوير خاصة، وقال إن مجمع حمدان الرياضي، مجهز ومؤهل لتنظيم بطولات في مختلف الرياضات ومن بينها منافسات السباحة الفنية.

وأضاف :" يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة البطولات للرياضات الأولمبية، وتحقيق التنوع في الرياضات على مستوى استضافة تدريبات الفرق أو البطولات، وكذلك تقديم كل سبل الدعم لرياضات المرأة".

وتابع :" نظمنا في العام الماضي بالتعاون مع "أكاديمية دبل دي" بطولة دولية للسباحة الفنية، وقد ساهم نجاح هذه البطولة في تحقيق العديد من الفوائد من بينها استضافة 6 معسكرات تدريبية لفرق ومنتخبات في السباحة الفنية، وكذلك التوسع في تنظيم الحدث حيث يتم الآن تنظيم الدوري العالمي بمشاركة 160 سبّاحة من 14 دولة من منتخبات وفرق وأكاديميات".

من جانبها أعربت داريا كالكينا عن سعادتها بتنظيم الدوري العالمي للسباحة الفنية بمشاركة واسعة وحضور قوي من خارج الدولة، موضحة ان الهدف من تنظيم البطولة هو تعزيز مكانة دبي في استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية في هذه الرياضة الأولمبية الرائعة، وكذلك تقديم الفرصة للسبّاحات الناشئات باللقاء ومشاهدة بطلات عالميات وفرق متقدمة.

وقالت " تحقق الرياضة نموا وانتشارا سريعين على مستوى انضمام سبّاحات جدد ومدربين جدد وأكاديميات أيضا، ونحن سعداء أن يكون لدينا 4 فتيات إماراتيات صغيرات يتدربن معنا ويحلمن أن يصبحن مؤهلات لتمثيل دولة الإمارات في البطولات الدولية".

وأكدت ضيفتا البطولة والقائمات بالتحكيم فيها وهما البطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا أهمية تواجدهما في البطولة للتحكيم وتقديم الارشادات للأجيال القادمة من السبّاحات لإعداد بطلات جديدات، كما أكدتا أهمية أن يكون لدى كل سبّاحة الهدف الواضح الذي تعمل على تحقيقه.

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