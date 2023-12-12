غدا ... انطلاق المحطة ال 14 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في السعودية



تحتضن المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم غد الأربعاء المحطة الـ14 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، والتي يستضيفها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض.

وتقام سلسلة سباقات الكأس بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في ظل اهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتبارها إرثا أصيلا من تراث الإمارات الوطني وامتدادا لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ويشهد كرنفال الكأس الغالية مشاركة 63 خيلا في 6 أشواط في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وذلك تأكيدا على المكانة المرموقة للبطولة، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

وينطلق برنامج أمسية الكرنفال بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة " المبتدئة " بتمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت السعودية، وسط مشاركة 9 خيول لمسافة 1400متر ، والمخصص للمهرات المبتدئة بعمر 3 سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة ( للمهور المبتدئة ) بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 12 خيلا، فيما يقام سباق الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات المبتدئة من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر بمشاركة 10خيول، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 خيول، بينما يقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة " تكافؤ " (0-70) لمسافة 1400متر، بمشاركة 12 خيلا ، كما يقام الشوط السادس (الأخير ) للخيل العربية للمهور والمهرات على الكأس الغالية، فئة ( ليستد ) تصنيف (80 +)من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر بمشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة في شوط سباق الكأس الغالية كل من : ( أمير الشام، وجادي دي فوست، وجيلامير، وار بي قيم اوفر ، وتواق الخالدية ، وساوتيرنس الموري، وتقدير ، وحازم جوده ، وأسد الخالدية الثاني، وا. س . رحماني).

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة:" فخورون بالوصول للمحطة الـ14 وتنظيمها في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد النجاحات المهمة التي حققتها الكأس الغالية طوال الفترة الماضية في المضامير الأوروبية والأمريكية والعربية، ونثمن توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة واهتمامه الكبير الذي قاد سلسلة السباقات إلى تحقيق المنجزات والنجاحات الاستثنائية في كافة المضامير العالمية، ولا شك أن المحطة السعودية تحظى بأهمية كبرى لأنها تسهم في تعزيز المكتسبات لمسيرة الكأس الغالية في ظل مشاركة نخبة الملاك والمرابط، ما يمثل دعما لمسيرة الخيل العربي في السعودية الشقيقة التي تحتفي في كل عام بمكانة الحدث وقيمته العالمية المرموقة".

وأضاف: "الجولة السعودية لسلسلة سباقات الكأس الغالية تجسد الروابط الأخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي، وتمثل علامة فارقة وإضافة نوعية وتاريخية لمكانة وقيمة الكأس الغالية، في ظل المشاركة الكبيرة لنخبة الملاك والمربين والمرابط في السعودية، وهي دلالة مهمة على مكانة وقيمة الحدث المرموق لدى جميع ملاك الخيل العربي في العالم".

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