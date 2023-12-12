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دولي الريشة الطائرة يشيد بالنجاح التنظيمي لبطولات فزاع

12/12/2023 8:01:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أشاد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بالتنظيم المتميز لبطولات فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والحرص الكبير من الدول واللاعبين النخبة على التواجد في نسخها المختلفة.

وأكد جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة أن بطولات فزاع بألعابها المختلفة تعد نموذجاً عالمياً لتطوير رياضة " أصحاب الهمم".

وأضاف ان "بطولات فزاع" أشبه بالألعاب البارالمبية على مدار العام وتمثل حدثا مهم عالمياً، بوجود ملاعب مميزة، ونقل تلفزيوني عالي الجودة، بالإضافة إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم يمتلك خبرة كبيرة في التنظيم، موضحا ان تطور الرياضة يتطلب استدامة استمرارية الأحداث والفعاليات.

وكشف جعفر إبراهيم أن المؤشر الفني لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة بنسختها الخامسة في 22 مسابقة بفئاتها المختلفة في تصاعد مستمر، ما سيكون له المردود الفني على المستوى العام، كما أن هذه النسخة محطة تأهيلية مهمة للمشاركة في بارالمبية " باريس 2024"، وشاهدنا حرص المنتخب الصيني على التواجد" كامل العدد" في دبي، من أجل حجز أكبر عدد من المقاعد للتحدي البارالمبي المقبل.

وأثنى على تطور مستوى اللاعبين العرب في البطولة من نسخة لأخرى، آملاً في أن تحقق مشاركتهم في هذه النسخة الأهداف المرجوة.

و في سياق متصل يختتم بعد غد الدور التمهيدي للكشف عن هوية الأبطال المتأهلين إلى الأدوار الحاسمة التي تنطلق الجمعة المقبل.

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