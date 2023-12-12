5 أندية تتصارع على آخر مقعدين بدور الـ16 بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدا



يسدل الستار غدا الأربعاء على منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تجرى 8 مباريات هامة بالجولة السادسة (الأخيرة) في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة.

وسيتم كشف النقاب خلال تلك المواجهات عن آخر فريقين متأهلين للأدوار الإقصائية للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، بالإضافة للأندية التي ستنتقل للعب في مرحلة خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي.

وتتنافس 5 فرق للحصول على المقعدين الأخيرين في الدور الثاني للبطولة لإكمال عقد الصاعدين بمرحلة خروج المغلوب في المسابقة.

وتنص لائحة دوري الأبطال على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية لدور الـ16، في حين تنتقل الأندية صاحبة المركز الثالث في تلك المجموعات للدوري الأوروبي.

وتلعب الأندية المنتقلة للدوري الأوروبي مع الفرق التي نالت الوصافة بمرحلة المجموعات في تلك البطولة، وذلك في دور فاصل لتحديد الصاعد منها لدور الـ16 بالمسابقة.



في المجموعة الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لاتسيو الإيطالي، فيما يلعب سيلتك الاسكتلندي مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وبعدما حسم أتلتيكو ولاتسيو تأهلهما لدور الـ16 في البطولة، فإن المنافسة انحصرت بينهما على قمة المجموعة، حيث يتواجد فريق العاصمة الإسبانية على الصدارة حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه فريق العاصمة الإيطالية.

ويكفي أتلتيكو الحصول على نقطة التعادل في المباراة التي تجرى بملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) في مدريد، لإنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة، فيما يتعين على لاتسيو الفوز لخطف الصدارة وملاقاة أحد الأندية الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات السبع الأخرى في البطولة بدور الـ16.

وتبدو الأمور محسومة فيما يتعلق بصاحب المركز الثالث في المجموعة، التي حسمها فينورد لمصلحته، حيث يمتلك 6 نقاط حاليا، فيما يقبع سيلتك في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة، لينتقل الفريق الهولندي رسميا للدوري الأوروبي.

وفي المجموعة السادسة، يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني، فيما يلتقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع ضيفه ميلان الإيطالي.

وحجز دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، مقعده رسميا في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة منذ الجولة الماضية، فيما تتصارع الفرق الثلاثة الأخرى على المقعد الآخر بتلك المجموعة

ويتواجد دورتموند في الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، فيما يحتل نيوكاسل وميلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما.

ويحتاج دورتموند لحصد نقطة التعادل فقط لحسم تربعه على القمة رسميا، فيما يعني حصول سان جيرمان على النقاط الثلاث، ليس فقط تأهله للدور الثاني، بل اعتلائه الصدارة، حيث سيتساوى في تلك الحالة في الرصيد مع الفريق الألماني، لتحدد المواجهات المباشرة بينهما، صاحب القمة وفقا للائحة البطولة، والتي سوف تصب في صالح الفريق الفرنسي.

وكان سان جيرمان تغلب على دورتموند 2 / صفر في مباراة الفريقين الأخيرة، التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر الماضي.

وربما يصعد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للدور المقبل، حتى إذا خسر أمام دورتموند، وذلك حال انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل، حيث سيتفوق حينها عليهما بفارق نقطة وحيدة.

ويمتلك نيوكاسل وميلان حظوظا في بلوغ الدور المقبل، حيث يأمل الفريق الإنجليزي في الفوز بالمباراة التي تجرى بملعبه، وتعادل سان جيرمان - على الأقل - مع دورتموند، حيث سيتساوى مع الفريق الفرنسي في رصيد 8 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف لصالحه.

وكان نيوكاسل فاز 4 / 1 على سان جيرمان في إنجلترا ذهابا، قبل أن يتعادلان 1 / 1 بملعب (حديقة الأمراء) في الجولة الماضية.

أما ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق حصولا على البطولة برصيد 7 ألقاب، فيطمع في الفوز على نيوكاسل، وخسارة سان جيرمان أمام دورتموند، حيث سيقفز في تلك الحالة للوصافة، بفارق نقطة أمام رفاق كيليان مبابي.

وفي المجموعة السابعة، يخرج مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة مضيفه ريد ستار الصربي، في حين يلتقي لايبزج الألماني مع ضيفه يونج بويز السويسري.

وتبدو الأمور محسومة تماما في تلك المجموعة، حيث ضمن مانشستر سيتي (حامل اللقب) الصدارة، في ظل تحليقه في القمة برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في جميع مبارياته الخمس بالمجموعة.

وحسم لايبزج تواجده في الوصافة رسميا، حيث يمتلك 9 نقاط، بينما يحتل يونج بويز المركز الثالث، الذي ضمن الحصول عليه رسميا، برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل ريد ستار، الفائز باللقب عام 1991، الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي حال خسارة يونج بويز أمام لايبزج، وفوز ريد ستار على مانشستر سيتي، فسوف يتساوى الفريقان السويسري والصربي في رصيد 4 نقاط، لكن المواجهات المباشرة ستكون في صالح يونج بويز، الذي تعادل 2 / 2 مع ريد ستار في اللقاء الأول، قبل أن يتغلب عليه 2 / صفر في المواجهة الثانية بينهما.

وفي المجموعة الثامنة، ينتقل برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، بينما يواجه بورتو البرتغالي ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وتأهل برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة، لدور الـ16 رسميا، بفضل تصدره ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بورتو وشاختار، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يتواجد أنتويرب في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي خسر جميع مبارياته الخمس الأولى بمجموعته.

ويرغب برشلونة في مداواة جراحه، التي نزفت بشدة عقب خسارته الموجعة 2 / 4 أمام ضيفه جيرونا في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني أول أمس الأحد، لتتلقى آماله في المنافسة على لقب البطولة المحلية ضربة قاسية.

في المقابل، ستكون مواجهة بورتو، الذي حمل كأس البطولة عامي 1987 و2004، وشاختار، حاسمة في تحديد الفريق الثاني المتأهل للدور المقبل عن تلك المجموعة برفقة برشلونة.

ويكفي بورتو التعادل فقط لحسم المركز الثاني بالمجموعة لصالحه، حيث سيظل متساويا مع شاختار برصيد 10 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف للفريق البرتغالي، الذي تغلب 3 / 1 عل نظيره الأوكراني في المباراة الأولى التي جرت بينهما في سبتمبر الماضي.

أما شاختار، فيتعين عليه الفوز لخطف بطاقة الترشح لدور الـ16 ومواصلة صحوته في المجموعة، عقب فوزه في آخر جولتين على برشلونة وأنتويرب.

ومن الممكن أن ينقض شاختار على الصدارة حال فوزه بفارق كبير من الأهداف على بورتو وخسارة برشلونة أمام أنتويرب، حيث سيتساوى في تلك الحالة في رصيد 12 نقطة مع الفريق الإسباني، ليحسم فارق الأهداف الموقف بينهما في ظل تعادلهما 2 / 2 في مجموع مواجهتيهما المباشرتين بالمجموعة.

وكان برشلونة فاز 2 / 1 على شاختار ذهابا، قبل أن يرد الفريق الأوكراني الدين ويتغلب 1 / صفر على منافسه الإسباني إيابا، علما بأن فريق المدرب تشافي هيرنانديز أحرز 10 أهداف واستقبل 3 أهداف خلال مشواره بالمجموعة، فيما سجل الفريق الأوكراني 7 أهداف ومنيت شباكه بمثلها.

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