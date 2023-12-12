كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة يخسر جهود حمد الله بسبب الإصابة

أكدت تقارير سعودية، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، سيغيب عن مباراة الفريق ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي، في كأس العالم للأندية 2023، بسبب الإصابة، فيما تظل مشاركته أمام الأهلي المصري، حال التأهل، محل شك.

ويلعب الاتحاد أمام أوكلاند اليوم الثلاثاء في الدور التمهيدي من البطولة التي تقام في السعودية حتى 22 ديسمبر الجاري، وفي حال تخطيه سيلاقي الأهلي المصري الجمعة المقبل في الدور الثاني.

وذكرت قناة SSC أنه تأكد غياب حمد الله عن مباراة أوكلاند بسبب إصابته في العضلة الأمامية خلال مباراة ضمك، الخميس الماضي، بالدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت أن الجهاز الطبي يجري محاولات لتجهيز حمد الله لمباراة الأهلي المصري، حال تأهل الاتحاد.

وبات حمد الله ثاني محترف من الاتحاد يغيب عن الفريق أمام أوكلاند سيتي، بعد أن أصيب لويز فيليبي في العضلة الخلفية خلال مباراة ضمك أيضاً.

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