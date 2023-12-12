توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني يتوقع غياب نابري 8 أسابيع على الأقل



قال توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه يتوقع عودة المهاجم سيرج نابري، نجم الفريق، إلى الملاعب في

فبراير القادم على أقرب تقدير.

ومن المقرر أن يفتقد بايرن خدمات نابري /28 عاما/ في بداية الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال خسارة الفريق القاسية 1 / 5 أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي بالدوري الألماني.

وقال توخيل في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قبل مباراة بايرن ضد مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المقررة مساء اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال: "أخشى أن الأمر سيستغرق 8 أسابيع على الأقل. يتعين علينا أن نرى مدى تعافيه بعد تلك الفترة

وتحدث توخيل عن فترة غياب نابري القادمة، حيث قال "هذا وقت طويل للغاية بالنسبة له".

وأضاف " لقد استغرق الأمر بعض الوقت للتعافي بعد تعرضه لكسر في ذراعه. ثم كان في أفضل حالاته في التدريبات، وقدم أسبوعا جيدا، ثم أصيب في الدقيقة الأولى بعد نزوله (أمام فرانكفورت)".

وتعرض نابري لإصابة بأحد الأوتار العضلية في منطقة العضلة المقربة اليسرى بعد وقت قصير من نزوله كبديل أمام آينتراخت فرانكفورت، وسيغيب عن 7 مباريات رسمية على الأقل لبايرن قبل العودة المحتملة في فبراير المقبل.

وصادف نابري سوء حظ بالغ هذا الموسم حتى الآن، سواء مع بايرن أو المنتخب الألماني، ولم يشارك إلا نادرا، حيث تأخر عن زميليه كينجسلي كومان وليروي ساني في ترتيب مهاجمي بايرن في الفترة الأخيرة.

وتسببت إصابة نابري بكسر في الذراع في ابتعاده عن الملاعب عدة أسابيع في سبتمبر و أكتوبر الماضيين.

وشارك نابري في 5 مباريات فقط بالدوري الألماني، حيث تواجد في 3 منها بالقائمة الأساسية لبايرن. ولم يسجل أي هدف حتى الآن، علما بأنه في الموسم الماضي أحرز 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، ليساهم في تتويج الفريق البافاري بلقب الدوري للموسم الـ11 على التوالي.

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