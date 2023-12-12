أنور قرقاش: تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي.
وكتب معاليه في تدوينة على منصة "إكس": "رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والمليشيات والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي ونشر الأكاذيب والافتراءات".
وأضاف معاليه: "تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي".
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