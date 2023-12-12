أنور قرقاش: تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي.

وكتب معاليه في تدوينة على منصة "إكس": "رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والمليشيات والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي ونشر الأكاذيب والافتراءات".



وأضاف معاليه: "تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز