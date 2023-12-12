أنور قرقاش: تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل

أنور قرقاش: تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل
التاريخ
12/12/2023 8:01:08 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي. وبين أنه رغم حجم الكارثة الإنسانية إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي.
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