أنور قرقاش: تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي. وبين أنه رغم حجم الكارثة الإنسانية إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي.

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