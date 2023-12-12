مونديال الأندية.. بنزيما وحجازي على رأس تشكيل الاتحاد المتوقع

يبدأ اتحاد جدة مشواره في كأس العالم للأندية، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء اليوم الثلاثاء.

وبعد غياب استمر 18 عاما، يأمل العميد في تحقيق الفوز في ضربة البداية، وتجنب الوقوع في فخ أوكلاند، وضرب موعد مع الأهلي المصري، في ربع النهائي الجمعة المقبل.

وسيغيب عن المباراة المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تعرض لإصابة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، وعمر هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبد الرحمن العبود

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما

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