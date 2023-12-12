مونديال الأندية.. بنزيما وحجازي على رأس تشكيل الاتحاد المتوقع

(MENAFN
- Al-Bayan)
يبدأ اتحاد جدة مشواره في كأس العالم للأندية، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء اليوم الثلاثاء.
وبعد غياب استمر 18 عاما، يأمل العميد في تحقيق الفوز في ضربة البداية، وتجنب الوقوع في فخ أوكلاند، وضرب موعد مع الأهلي المصري، في ربع النهائي الجمعة المقبل.
وسيغيب عن المباراة المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تعرض لإصابة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، وعمر هوساوي
خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبد الرحمن العبود
خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما
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