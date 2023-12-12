سيمون يترك منصبه كرئيس تنفيذي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات

قال اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الثلاثاء إن ستيف سيمون سيتخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي للاتحاد لكنه سيواصل مهامه كرئيس لمجلس الإدارة بعد تعيين خليفته، وذلك بعد الإعلان عن إعادة هيكلة تنظيمية للاتحاد.

وعمل سيمون كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للاتحاد لمدة ثماني سنوات، لكنه أصبح تحت ضغط متزايد من اللاعبات مؤخرا خاصة بعد قرار إقامة البطولة الختامية للموسم خارج القاعات في كانكون بالمكسيك.

وقال الاتحاد في بيان إن الهيكلة المعدلة ستفصل بين دور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ليسمح بالتركيز أكثر على مهمة اتحاد لاعبات التنس المحترفات وأهدافه.

وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي الجديد سيضطلع بمهمة إدارة وتطوير عمليات الاتحاد.

وقال اتحاد لاعبات التنس المحترفات "بمجرد أن يتم شغل منصب الرئيس التنفيذي، سيتولى سيمون مهمة رئيس مجلس الإدارة.

"في هذا الدور، سيمون سيركز على الحوكمة والعمليات الاستراتيجية لاتحاد لاعبات التنس المحترفات داخل الرياضة وقضايا النزاهة وتطوير أسواق وحدود جديدة للاتحاد".

وقال الاتحاد إن سيمون سيواصل رئاسته لمجلس إدارة الذراع الاقتصادي للاتحاد، وهو كيان تجاري جديد تم تشكيله في وقت سابق هذا العام.

وقال سيمون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "تفضيلنا لإيجاد مرشحة سيدة، الأمر منطقي. سيكون ذلك في صالح المنظمة على المدى البعيد".

وأوضح سيمون أن قراره غير مرتبط بأي شيء حدث في كانكون أو "تصورات" تتعلق بأنه لم يكون عاما سهلا.

واختيرت كانكون لاستضافة البطولة الختامية هذا العام قبل أقل من شهرين على انطلاقها في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي وتعرضت لانتقادات شديدة من المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا بشأن مستوى التنظيم.

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