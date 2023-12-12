جدة تبكي حفيدها الذي وُلد ومات في حرب غزة

بين ذراعي جدته، استلقى الرضيع إدريس بجسده الصغير ملفوفاً بكفن أبيض وبطانية زرقاء فاتحة منقطة،

تضمه إلى

صدرها وتبكي بلا توقف وهي تجلس وسط صفوف من الجثامين المسجاة على الأرض داخل أحد مستشفيات غزة.

عاش إدريس الدباري

الذي ولد في أتون الحرب شهراً واحداً مع أسرته في خيمة في رفح بجنوب قطاع غزة عندما قُتل هو ووالدته وفاء في ضربة جوية إسرائيلية الليلة الماضية.

وبعد الضربة، وُضعت جثث أكثر من اثني عشر شخصاً من البالغين والأطفال على بطانيات على الأرض في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جميعها ملفوفة في أكفان بيضاء مكتوب عليها أسماء وتواريخ الوفاة باللون الأسود.

ومن بين الأقارب المكلومين الذين أحاطوا بالقتلى أم زياد الدباري، جدة إدريس، التي قامت بفك الجزء العلوي من الكفن بلطف حتى تتمكن من رؤية وجهه وتمسيد شعره الأسود الناعم وهي تحتضنه.

وقالت وصوتها يتهدج من البكاء: "ولد مع بداية الحرب، عمره شهر أو يزيد قليلاً".

وأضافت "حبيبي".. وقبَّلت جبهة إدريس قبل أن تكرر بصوت خافت "حبيبي".

وضع جثمان إدريس فوق جثمان والدته التي كتب على كفنها اسمها

وتاريخ وفاتها 12 ديسمبر 2023، وبقيت أم زياد جاثية على ركبتيها بجانبهما، ويدها فوق إدريس.

واندلعت الحرب عندما اجتاح مسلحون من (حماس) جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي،

ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 240 من جميع الأعمار لاحتجازهم رهائن في غزة، وفقاً لما تقوله إسرائيل.

وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس، وردت بهجوم عسكري وحصار مطبق عل القطاع المكتظ بالسكان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

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