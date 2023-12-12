شيانتيك أفضل لاعبة في اتحاد لاعبات التنس المحترفات للعام الثاني على التوالي

قال اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الثلاثاء إن المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك فازت بجائزة أفضل لاعبة في العام وذلك للموسم الثاني على التوالي.

وفازت شيانتيك ببطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة لترفع رصيدها في البطولات الأربع الكبرى إلى أربعة ألقاب، وأنهت العام بحصد أول لقب لها في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات واستعادة المركز الأول في التصنيف العالمي بعدما فقدته لفترة قصيرة لصالح أرينا سبالينكا.

وأصبحت اللاعبة البولندية البالغ عمرها 22 عاما، والتي تصدرت بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات بفوزها بستة ألقاب هذا العام، أول لاعبة تحصل على لقب أفضل لاعبة في الاتحاد موسمين متتاليين منذ سيرينا وليامز بين عامي 2012 و2015.

وحصلت ستورم هنتر وإليسه ميرتنز على جائزة أفضل فريق للزوجي لهذا العام، والصينية تشينغ قينوين على لقب أفضل لاعبة متطورة بينما فازت الروسية ميرا أندريفا بجائزة الوافدة الجديدة لهذا العام.

وحصلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي عادت للتنس في أبريل بعد عطلة أمومة، على لقب أفضل عودة للاعبة لهذا العام بعد بلوغها دور الثمانية في رولان جاروس ومعادلة أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى بالتأهل إلى قبل نهائي ويمبلدون.

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