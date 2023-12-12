القبض على رئيس النادي التركي المعتدى على الحكم.. و«فيفا» يعلق على الواقعة

ألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، واثنين آخرين.

جاء ذلك بعدما اعتدى كوكا على أحد كبار الحكام في الملعب، عقب مباراة بالدوري المحلي مساء أمس الإثنين، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن كوكا بين ثلاثة متهمين بإصابة الحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار مباراة أنقرة جوجو ضد ضيفه تشايكور ريزا سبور، وانتهت بالتعادل (1-1)، في المرحلة الـ 15 بالدوري التركي.

في البداية، تم إلقاء القبض على 6 أشخاص، بحسب "تي آر تي"، وطلب ممثلو الادعاء في أنقرة إطلاق سراح الثلاثة المشتبه بهم المتبقين بكفالة كجزء من التحقيقات المستمرة، حسبما كتب وزير العدل يلماظ تونش على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي.

وتسببت لكمة رئيس النادي في إسقاط الحكم على أرض الملعب، ما أثار مشاهد فوضوية عقب انضمام اللاعبين والمسؤولين للمشاجرة أو لمحاولة التدخل من أجل فض الاشتباك، وكان ميلير طرد لاعباً من كل فريق خلال اللقاء، الذي شهد تقدم أنقرة جوجو (1-0)، قبل أن يدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة (90+7).

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إدانته للهجوم، وسرعان ما قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تعليق المنافسات المحلية.

وفي بيان له، ألقى اتحاد الكرة التركي باللوم على هذا "الهجوم الدنيء" للثقافة السامة المستمرة منذ سنوات تجاه الحكام، و"التي عززها العديد من اللاعبين ومسؤولي الأندية".

وذكر البيان، أن "التصريحات غير المسؤولة لرؤساء الأندية والمديرين الفنيين والمدربين والمعلقين التلفزيونيين التي استهدفت الحكام مهدت الطريق لهذا الهجوم الدنيء اليوم".

وأضاف الاتحاد في بيانه "بالتنسيق مع دولتنا، بدأ تنفيذ جميع الإجراءات الجنائية اللازمة ضد المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللا إنساني، سيتم معاقبة النادي المسؤول ورئيسه ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا ميلير بأشد العقوبات، وبموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تم تأجيل المنافسات في جميع الدوريات لأجل غير مسمى".

ويعد ميلير، 37 عامًا، أحد أبرز الحكام في أوروبا، حيث تم إدراجه بقائمة النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سبق له إدارة عدد من المباريات ببطولة الدوري الأوروبي، كما أدار مباراة ويستهام يونايتد الإنجليزي ضد ألكمار الهولندي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري المؤتمر الموسم الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التركي في بيان "أدين الهجوم على الحكم خليل أوموت ميلير بعد مباراة أنقرة جوجو وتشايكور ريزا سبور، التي أقيمت هذا المساء، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

في المقابل، اعتذر نادي أنقرة جوجو عن ارتكاب رئيسه تلك الواقعة، وأصدر بيانا جاء فيه "نشعر بالحزن بسبب الحادث الذي وقع هذا المساء. نعتذر لجمهور كرة القدم التركي والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن الذي وقع بعد مباراة تشايكور ريزا سبور في ملعب إريامان".

من ناحيته، أدان نادي ريزا سبور واقعة الاعتداء، وتمنى لميلير الشفاء العاجل، حيث أصدر بيانًا، ذكر فيه "ندين بشدة الأحداث غير المرغوب فيها التي وقعت بعد مباراة أنقرة جوجو التي لعبناها اليوم. نتمنى لمجتمع الحكام بأكمله، وخاصة حكم المباراة خليل أوموت ميلير، الشفاء العاجل".

أما السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فأدان الحادث أيضا، حيث قال على خاصية "ستوري" بحسابه في تطبيق "إنستغرام" "لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب وخارجه".

وأكد إنفانتينو أن الأحداث التي وقعت في أنقرة "غير مقبولة على الإطلاق، وليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا".

وتابع "بدون حكام المباراة لن تكون هناك كرة قدم. ينبغي أن يكون الحكام واللاعبون والمشجعون والعاملون في أمان للاستمتاع بالمباريات. أطالب السلطات المعنية بضمان تنفيذ هذا الأمر واحترامه بشكل صارم على جميع المستويات".

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